【新冠肺炎】政府增撥25億增值計劃　八成失業人士未聽過

新冠肺炎疫情影響之下，本港失業情況持續惡化，統計處早前公布今年1至3月失業率達4.2%，是近十年來的新高。僱員再培訓局自去年底推出「特別・愛增值」計劃，早前政府亦宣佈增撥25億元優化計劃，惟有團體調查發現，有八成因疫情而失業或就業不足的人士從未聽過相關計劃。除了建議當局就課程作出彈性和具體安排，團體更認為政府應設立失業援助金，直接紓緩失業者的短期困難。

三成人因沒有電子器材形成「數碼鴻溝」

為了幫近期失業或就業不足者自我增值，盡快重投職場，政府推出了「特別・愛增值」計劃，為相關人士提供免費培訓和津貼，早前亦將每月最高津貼額將由原來的4,000元增加至5,800元。不過關注綜援低收入聯盟（關綜聯）於4月21至5月7日以網上問卷訪問了240位近期因疫情而失業或就業不足人士，發現有八成人沒有聽過該計劃。而在疫情期間，僱員再培訓局於4月推出「網上學習安排試點計劃」，超過六成受訪者表示基於居住環境等的問題不會參加；三成半人認為不能為技能培訓及尋找工作方面起作用，亦有三成人因沒有相關電子器材形成「數碼鴻溝」。

關綜聯指出，不少基層市民都未能受惠於相關課程，惟生活費用未受任何援助。（呂諾君攝）

關綜聯指出，不少基層市民都未能受惠於相關課程，惟生活費用未受任何援助。其中居於深水埗劏房的街坊橋姐做了零售業多年，近月需轉型當清潔工，除了感不習慣，月入亦大幅減少至5,000多元，即使勤於工作，仍未能負擔5,800元的房租。「今個月租都未交，希望政府可以有個救命錢啦。」她坦言感到無助，而轉職找工作時亦困難重重，「搵咗廿幾日，係咁打電話過去都話生意唔好唔請人。」橋姐表示，最希望能修讀與護理相關的課程，認為有助找工作，惟 「特別・愛增值」下的課程需全日上課，而近期有不少課程都因應疫情停課，她因此無法參加計劃。

九成受訪者促政府成立失業援助金

關綜聯組織幹事林俊彤指出，機構早前曾作調查報告，有九成受訪者認為政府需要設立失業援助金，團體亦認為，推出直接援助失業人士的方案為重中之中。而針對僱員再培訓計劃和就業援助，林俊彤建議津貼額應涵蓋更多不同技能的課程，並關注不同群體包括少數族裔中的失業人士；政府亦應為完成課程的學員提供為期3個月的短期津貼，以支付他們求職時期的所需開支，及應提供一定數量的工作崗位予完成課程的學員。