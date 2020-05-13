海洋公園現結業危機　動保團體：動物何去何從無人問津

多個動物保育團體及立法會議員毛孟靜議員昨日（12日）聯署去信海洋公園，關注疫情下被困海洋公園的動物情況。有鑑於海洋公園陷入財困，聯署關注園方會否成立公開獨立委員會，一起商討所有動物去向。動保團體「豚聚一家」幹事黃豪賢表示，若海洋公園於月底倒閉，動物何去何從亦未有人關心過。

政府日前表示，將向立法會財務委員會申請撥款約54億元，以助海洋公園渡過財困難關。多個動物保育團體包括豚聚一家、香港海豚保育學會、非牟利獸醫服務協會、十八區動保專員及立法會議員毛孟靜議員昨日聯署去信海洋公園，查詢海洋公園自2月1日起關閉至今，園內動物生病與傷亡的數目，以及海洋劇場動物如海豚及海獅等每天練習次數、食物、保健用品、使用之池水水質等，有否調整等情況。

黃豪賢指身為動保團體成員，他坦言反對在沒有任何終止勞役動物計劃前，以公帑向海洋公園撥款。（資料圖片/高仲明攝）

憂園內動物被人道毀滅 促事先討論去向

豚聚一家幹事黃豪賢（Roni）表示，海洋公園早前因疫情與財困削減員工福利，按此邏輯，尤其擔心園內動物的基本待遇變差，或蒙受不必要的痛苦。他指，參考其他國家例子，不少動物園財困時，選擇把動物人道毀滅，以節省資源，甚至曾有動物園殺掉動物後，把屍體餵飼其他被圈養的動物。為免發生最壞情況，他認為有必要事先關注動物現況，及早討論若海洋公園倒閉後，動物何去何從。「唔係單純賣去其他公園，繼續勞役就算」。

Roni指，是次並非動保團體首次反對政府向海洋公園撥款，今年1月也曾反對海洋公園申請逾100億元注資。他指，動保團體並非盲目反對政府向海洋公園撥款，而是至今未見園方提供任何終止動物表演、以及園內動物人工繁殖的路線圖。身為動保團體成員，他坦言反對在沒有任何終止勞役動物計劃前，以公帑向海洋公園撥款。

黃豪賢認為應及早討論若海洋公園倒閉後，動物何去何從。（資料圖片／VCG）

促倒閉可參考外國「動物退休」計劃

海洋公園董事局副主席劉鳴煒早前指，園內正飼養7,500隻動物及提供2,000個全職職位，如果倒閉，後果非常嚴重。Roni認為相關說法不負責任，他指，海洋公園本身有責任負責營運情況，而關心動物福祉本身亦是園方責任，若將動物生死與海洋公園命運捆綁在一起，無異是道德勒索市民。

海洋公園去年營運成本逾港幣15.4億，目前政府擬向立法會財委會申請撥款約54億元，當中30億元用於償還貸款。無論海洋公園倒閉與否，Roni認為園方亦應考慮停止動物表演及展示動物。一旦海洋公園倒閉，他指不同國家均有不同的「動物退休」計劃參考，而且成本更低。他以美國非政府組織「鯨魚保育計劃」（Whale Sanctuary Project）為例，他們在加拿大東部成立的海濱庇護所，不但讓退休鯨豚回到大自然環境安享晚年，而且成本僅為1,500萬港元（200萬美元）。