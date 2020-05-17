【新冠肺炎】運動場更衣室隔板難看管財物　市民：作用低可不安裝

本港新型冠狀病毒疫情放緩，康文署早前宣布，上周一（11日）開放收費場地包括運動場及體育館的更衣室及沐浴設施，同時實施疫情下的特別安排，包括更衣室內安裝臨時隔板，阻擋飛沫傳播。惟上周五（15日）沙田運動場發生一宗更衣室盜竊案，引發隔板會否阻擋視線，令使用者難以看管財物的討論。

康文署早前宣布，已開放收費場地包括運動場及體育館的更衣室及沐浴設施，同時實施特別安排，包括只開放相隔之沖身間或淋浴花灑頭等、量度使用者體溫，以及加強定時清潔消毒沖身設施及儲物櫃等，其中男女更衣室內均有安裝臨時隔板，阻擋飛沫傳播，惟上周五沙田運動場發生一宗更衣室盜竊案，當晚7時45分，一名58歲姓張的男子報案，指自己放在儲物櫃內的個人物品被盜，損失約7,000元財物，包括背囊、各類型的卡及現金，犯案者則仍然在逃，引發網民討論臨時隔板是否阻擋使用者的視線，令他們難以看管財物的討論。

運動場更衣室重新開放，長凳之間安裝了臨時隔板，阻擋飛沫傳播。

《香港01》記者今日（17日）下午到沙田運動場觀察，發現更衣室內的長凳上均裝上臨時隔板，而且只開放相隔的沖身間，若使用者站在沖身間一邊更衣，確實難以看到儲物櫃的情況。林先生形容更衣室使用者大多戴上口罩，故隔板的防疫作用不大，建議康文署應派更多職員在更衣室巡視，避免小偷有機可乘。至於「梅花間竹」地開放沖身間，林先生則認為對抗疫無效，「啲人如果沖涼時吐口水，都會經排水口流經其他沖身間度」。

沙田運動場周五（15日）晚發生更衣室盜竊案。（余睿菁攝）

譚先生指發生盜竊事件當晚，亦在該運動場跑步，但未有目擊事發經過。他認同更衣室的臨時隔板會阻擋視線，使用者難以看到儲物櫃的情況，「（問題）未至於好嚴重，如少人嘅話可以行去locker嗰邊換，大家小心啲」。他認為如隔板的抗疫作用不大，也可選擇不安裝，「因為大家換衫時都會戴住口罩」。