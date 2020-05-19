【灣仔區議會】告示板乏管理　資訊過期　玻璃殘舊難看清文件內容

上星期五（15日），灣仔區議會召開地區工程及設施管理委員會，會中提及部分灣仔區議會告示板已變得殘舊，一些玻璃已因損耗而導致告示板內資訊難以被閱讀。據悉，現時灣仔共有15塊告示板，其中11塊更是由2001年源用至今，許多告示板的資訊未有及時更新，有部分更張貼着上屆區議會內容。不少區議員在會上提出多項建議，包括電子化告示板，以及由民政處及區議員共同討論張貼的內容。

多名區議員在會上表示，認為現時灣仔區內的告示板狀況欠佳，指告示板用途原是用於各區議會與灣仔市民溝通的平台，現在卻因不同的殘舊程度，以及內容不更新，使市民和區議員均不能善用這個平台。灣仔區議員李碧儀認為，這個問題其實已討論多年，在上屆區議會中亦有提出，她認為要找出背後問題是什麼，更質疑是否民政處不夠人手巡邏或清潔。

字體偏小難以閱讀

對於告示板的內容，區議員羅偉珊建議，是否能把一些會議總結、食肆地圖等資訊放入板內，因為這些都是更貼近居民的資訊。現時把一些未有更新、或全份會議文件放在板內，反而令居民難以理解。此外，羅更指出告示板內的文件字體偏小，市民難以閱讀，由於很多長者不會上網，她希望告示板上的字體能方便長者閱讀，建議處方應考慮一些設計上的改動，使資訊更吸引及容易理解。另一名區議員顧國慧則認為，可以參考巴士告示板般電子化，供市民自由查詢，會更方便和吸引。

灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）何志昌承認，現時部分灣仔區議會告示板的透明膠片因損耗而變得模糊，使市民不能看清內容。民政處將會把這事交由工程組跟進，並研究更換告示板膠片。在內容更新頻率方面，他則指出現時約一至兩個月便會作出更新。對於有區議員提出，是否能在會內由民政處和區議員共同討論告示板內容，以及建議張貼一些地區工程撥款的活動海報時，何則指，民政處對於完善告示板發布資訊的機制持開放態度，但強調以地區小型工程撥款興建的設施，不能為個別人士或團體提供尊享或私人利益，內容只可與灣仔區居民有關。