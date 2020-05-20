【山竹過後】吹塌樹木只用石屎填封　關注團體促全港補種

2018年超強颱風山竹襲港，城中有逾6萬棵樹木被吹倒塌下。上環永利街休憩花園過往亦有大樹成蔭，環境優美受到不少街坊喜愛，惟山竹過後，政府只將該處塌樹清走，其後未有再次補種，更以石屎填封，令斜坡上出現一個個灰色「月球洞」。關注團體指出，樹木被颱風吹倒後沒有補種屬全港性的問題，認為政府需要檢討相關政策，以改善香港的整體綠化環境。

過去曾成功推翻盧吉道建酒店計劃、一直關注城市綠化環境的「美港聯盟Alliance For a Beautiful Hong Kong」，成員之一的羅雅寧指出，上環永利街休憩花園本來種有至少五棵有約三層樓高的大樹，可惜前年山竹吹襲期間部分出現倒塌，也有部分只斷了少量枝幹，但過了一段時間後都被政府一併清走。「再過冇耐仲見到地下啲窿被石屎封住晒。」她表示，現時所見斜坡位置已沒有樹木，質疑政府為何沒有補種，「唔補種仲要用石屎封死，係政府部門失職。」

羅表示，全港各區其他位置如東邊街都同樣有樹木倒塌後沒被補種，認為永利街休憩花園的事件並非單一問題，而是整個政策需要改善，「政府咁多資源，好應該保育返原有嘅綠化環境。」她認為，失去原有樹木影響了整個城市的綠化，又指現時永利街休憩花園「光禿禿」，對街坊而言吸引力大減，建議在可行情況下，日後或可種植黃花風鈴木等觀賞價值較高的樹種。

中西區區議員伍凱欣表示，上周接獲康文署方面通知，指將與負責管理斜坡的土木工程拓展署合作，統籌該處補種樹木行動。她表示，署方需考慮安全、樹木品種等問題才可有進一步決定，現階段她仍未收到消息，但她指已將街坊意見向政府部門表達，希望即使不能種回大樹，仍能補種一些矮灌木來美化環境。