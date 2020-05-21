【飲茶中伏】90歲老伯稻香飲茶　遲個半鐘上菜失優惠價感不被尊重

抗疫至今幾個月，市民紛紛欲外出活動，酒樓亦門庭若市。近日屯門一位九旬伯伯向區議員投訴，指上周到區內一間酒樓飲茶，卻因上菜遲了一個半小時，導致無法享用在指定時間內結帳的優惠，而收銀人員態度惡劣，他大感不被尊重。區議員指，希望酒樓盡快改善處理態度，「區內老人家都多，現時他們每日最開心係有得飲早茶，如果咁都搞到不愉快就唔好。」

屯門海趣坊稻香酒樓近日推出優惠作招徠，如星期六、日「早上9時前結帳及離座」享「半價優惠」等吸引茶客。不過，屯門區區議員黃虹銘近日收到區內一位年過90歲的伯伯投訴，伯伯指他於上期六（16日）到屯門海趣坊的稻香茶樓飲茶，該位伯伯於早上8時入座，8時05分下單，可是最後點心在9時30分上菜，以致伯伯未能在9時前交枱，結帳時亦要付正價，收銀員更不肯向伯伯交還收據。

屯門海趣坊稻香酒樓近日推出優惠作招徠，如星期六、日「早上9時前結帳及離座」享「半價優惠」等吸引茶客。（圖片非當事人／蔡正邦攝）

黃虹銘指伯伯事後認為遭到不合理對待，感不被尊重。黃表示，希望酒樓可以改善上菜時間，「區內老人家都多，每日最開心係有得飲早茶，如果咁都搞到不愉快就唔好。市民已經好耐冇出街，如果有問題，希望佢哋正視。」他指自己已於本周一去信稻香反映事件，要求稻香給予合理交代。

今早9時記者到屯門稻香酒樓視察，發現有大批市民已在排隊等位，酒樓內已座無虛席。（蔡正邦攝）

今早9時記者到屯門稻香酒樓視察，發現有大批市民已在排隊等位，酒樓內已座無虛席。酒樓外亦有紙張貼上星期六、日「早上9時前離座」享「半價優惠」的告示。茶客張小姐指，過去間中稻香「啲點心都嚟得幾遲」，不過「即使過咗優惠時段，對我嚟講都唔會好大負擔，所以冇特別講。」另一位茶客黃先生則指，20至30分鐘的上菜為合理，不過亦「試過幾次等咗好耐，我估係漏單。」

稻香回覆查詢時表示，翻查中央收銀系統，查核了以上日期、 分店、落單及上菜時間，並沒有發現相關記錄。稻香又指，集團重視顧客反饋，望受影響顧客提供更詳細的資料，了解詳情。