失業率創新高　八成人指政府援助不足　基層團體促推更快捷資助

政府統計處昨日（19日）公布，經季節性調整的失業率由今年1月至3月的4.2%，上升至今年2月至4月的5.2%，達十年來的高位，而就業不足率亦由2.1%急升至3.1%。對於基層市民而言，面對的情況更為嚴峻，惟當中有不少人被排斥於政府的抗疫措施之外。基層團體早前作出的調查發現，近八成受訪者認為政府在疫情下對失業人士的援助不足，而大部分人的最大開支來自租金。團體促請政府推出快捷、容易申請的資助幫助基層，長遠而言設立失業保險以作保障。

政府昨日（19日）公布，今年2月至4月經季節性調整的失業率上升至5.2%。（資料圖片）

為了解基層街坊對現金援助的意見和生活所需，關注綜援低收入聯盟、觀塘劏房居民關注組、葵涌劏房居民大聯盟、關注基層住屋聯席、關注學童發展權利聯席於本年5月11日至5月17日，向245名基層市民以口頭訪問和網上問卷形式進行調查。結果發現，近八成人認為政府針對失業或就業不足人士的援助不足夠，而近七成受訪者認為政府應擔當輔助失業者的最主要角色。

自疫情來臨，廖先生於3月被公司辭退，他指當時突然失業感到十分徬徨。（呂諾君攝）

港鐵站行李搬運員被裁 賠償「一分錢都收唔到」

現時與太太居於旺角一個約50呎劏房內的廖先生指，自己過往於港鐵站內負責幫助乘客處理行李，月入約一萬有多，但自疫情來臨，他於3月成了首波被裁的員工之一。他表示，當時突然失業感到十分徬徨，亦因年資不多，賠償方面「一分錢都收唔到」。在毫無收入之下，廖先生仍需要應付每月5,500元的房租，以及妻子雙腿長期病患的開支，「覆診一次要幾百蚊，都係有錢先睇，冇錢時就煲薑水浸下腳，如果連薑都冇，屋企都仲有鹽可以沖鹽水。」他又指，政府的資助「全部都未收到」，認為申請方法繁複程序亦慢，希望政府能提供援助之餘，亦應增加穩定的就業機會。

團體認為，防疫抗疫基金對員工的援助有限，沒有針對基層員工，而政府派錢效率慢，一萬元「應急錢」仍遙遙無期，因此促請盡快派發具針對性的失業援助金，並開始研究設立失業保險等。

關注綜援低收入聯盟組織幹事黃佳鑫批評，政府在疫情期間的措施對基層而言「遠水不能救近火」，又指失業率在短期內急升1%只是開始，不少小店捱不住結業，預計失業潮會繼續不斷增加。

調查亦發現，有81.8%受訪者指會透過現金援助應付租金開支，分別有55.1%和60.4%的人指在疫情期間除了現金援助，還需要食物及防疫物資。另有33.1%人需要電腦配套如上網服務等等。

劏房戶無力交租 需到100元一晚賓館暫住

關注基層住屋聯席組織幹事朱詠妍指出，近月有不少劏房住戶因業主加租難以負擔房租，需轉到100元一晚的賓館居住，但長此下去「有可能真係要瞓街」，認為政府除了要訂立租金管制，也應立即推出租金津貼。關注學童發展權利聯席組織幹事張展翹則表示，疫情期間失業等問題加深了家庭張力，增加了發生家庭暴力的潛在危險。他又指，政府很早前已公布向學生派發3,500元現金津貼，但至上星期仍有大量家長未收到，促政府加快防抗疫措施的進度。