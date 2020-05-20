保就業計劃僱主「報大數」仍有錢落袋　職工盟斥鼓勵違規

政府推出第二輪防疫抗疫基金，包括逾800億元「保就業」計劃，昨日（19日）公布計劃細節，包括企業「報大數」的懲罰機制。職工盟對「報大數」的罰則過輕感到憂慮，形容該筆錢為企業的「意外之財」，並非在成本之內，若只收回部分補貼金，毋須另行繳納罰款，是無阻嚇作用，變相鼓勵僱主違規。有受訪的小型企業僱主了解政府的罰則後，贊成當局應加大阻嚇度，「你呃咗$18,000，要罰5倍，罰9萬先有用㗎嘛」。

被問到罰則是否無力，勞工及福利局局長羅致光昨日（19日）於港台節目《千禧年代》解畫，指若罰則過於嚴苛或「倒罰」，或令僱主經營困難倒閉，致僱員受害。（資料圖片）

政府「保就業」工資補貼計劃下周一（25日）起接受申請，僱主須承諾6月至8月的支薪僱員人數不少於3月，否則需按公司規模交回部分補貼金（10人僱員以下的企業罰10%，500人以上企業罰80%），但僱主仍有錢「落袋」。對於被指罰則無力，勞福局局長羅致光昨日在電台上解畫，指若罰則過於嚴苛或「倒罰」，或令僱主經營困難倒閉，致僱員受害。

政府公佈保就業計劃違規罰則個案舉例： 10人以下企業：假設僱主申報5名員工領取$45,000津貼（$9,000 X 5），但實質已裁走2名員工，則平均多收取$18,000資助（$9,000 X 2）。根據政府公佈的罰則，10人以下的小型企業，多領的津貼金額10%是罰款，即僱主只需支付$1,800（$18,000 X 10%），「報大數」比誠實報數可多收取$16,200（$18,000 - $1,800）。 500人以上企業：假設僱主申報2,000名員工領取$1,800萬津貼（$9,000 X 2,000），但實質已裁走1,100名員工，則平均多收取$990萬資助（$9,000 X 1,100）。根據政府公佈的罰則，500人以上的大型企業，多領的津貼金額80%是罰款，即僱主只需支付$792萬（$990萬 X 80%），「報大數」比誠實報數可多收取$198萬（$990萬- $792萬）。

職工盟主席吳敏兒形容整個抗疫基金的設計是「保企業」，而非「保就業」，計劃只是巧借僱員名義進行偷換概念，鼓勵僱主剝削。（資料圖片／顏漢真攝）

關注勞工權益的職工盟形容相關罰則無阻嚇作用，主席吳敏兒指，該筆基金對企業來說屬「意外之財」，若有僱主在申請基金時，報大受薪僱員數字，按懲罰機制看來，僱主仍有錢「落袋」，「如果個罰則喺呢筆錢度來來回回係冇意思，因為銀碼多與少都係額外嘅錢，非成本內嘅錢」，指即使要懲罰，也應需要僱主將整筆款項歸還，再額外罰錢，才收到阻嚇作用。

飲食及酒店業職工總會及民協成員早前與數名富臨員工，到美孚富臨皇宮外抗議。（資料圖片/黃偉倫攝）

僅管理層掌握人事資料 基層員工難舉報

吳敏兒又指，即使政府表示設有投訴機制也無補於事，「佢話僱員可以舉報，但你諗下持有企業人手資料嘅係咩人？都係啲高級管理層」，她以近日富臨集團疑以無薪假避遣散費一事作例，「唔通出嚟抗議嗰啲姐姐，佢哋會有呢啲人手資料咩？」她形容政府「保就業」工資補貼計劃要求僱主不裁員，但「裁員」一詞只是文字與實質的演繹，「好似富臨班員工被放無薪假，然後被更低人工嘅人取代咗佢哋個位，咁樣同被裁係冇分別」。吳敏兒又形容整個抗疫基金的設計是「保企業」，而非「保就業」，計劃只是巧借僱員名義進行偷換概念，鼓勵僱主剝削，「筆錢根本唔應該經僱主手，要直接畀僱員，長遠而言應該設立失業援助金」。

經營藥行的蔡先生指政府對於「報大數」的僱主罰則過輕是無意思。（黃廸雯攝）

藥行老闆：要罰5倍先有用

經營藥行的蔡先生指，自己有替店內的中醫師供強積金，故會替他申請保就業工資補貼計劃，他指政府對於「報大數」的僱主罰則過輕是無意思，「可能好多人都諗住以小搏大，搏你唔抽查我」。他認為應加大阻嚇度，「你呃咗18,000蚊，要罰5倍，罰9萬先有用㗎嘛」。蔡先生又指，現時的抗疫基金津貼均落在僱主身上，「都唔係傾向打工仔，其實唔使搞咁多嘢，全民派錢或退稅咪得」。