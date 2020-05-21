【智慧燈柱】新功能正進行私隱影響評估　區議員質疑仍能辨識人臉

去年反修例運動中有示威者拆毁多功能智慧燈柱，引起公眾關注私隱問題。多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會繼而提出以光學雷達及熱能探測器等，替代全景攝影機，以減輕公眾的安全憂慮。今日（21日）觀塘區議會續討論多功能智慧燈柱議題，路政署指已拆除區內智慧燈柱的攝影機，並已委託專家就新功能進行私隱評估。不過有區議員質疑，新的熱能探測器能清楚識別人臉，即使拆除了全景攝影機，智慧燈柱仍有私隱問題隱患。

今日（21日）觀塘區議會續討論多功能智慧燈柱議題，路政署指已拆除區內智慧燈柱的攝影機。（資料圖片）

2017年，政府於《施政報告》提出推行「多功能智慧燈柱」試驗計劃，在四個市區地點（中環∕金鐘、銅鑼灣∕灣仔、尖沙咀及觀塘∕啟德發展區）安裝約400支附設智能裝置的「多功能智慧燈柱」。 智慧燈柱的原有功能包括全景攝影機，政府指因須收集交通數據和拍攝交通快拍圖像，以監察交通及打擊非法傾倒建築廢物。不過自反修例運動後，智慧燈柱私隱問題成關注焦點。 副政府資訊科技總監黃志光今日出席觀塘區議會會議時指，路政署已於5月中拆除區內智慧燈柱上已停用的攝影機，並已委託獨立第三方專家進行保安風險及私隱影響評估，料在今年第三季或之前完成。

多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會於今年3月9日提交報告，建議用光學雷達及熱能探測器替代全景攝影機。據區議會文件指，目前資科辦已委託獨立第三方專家，評估智慧燈柱的新裝置、其保安風險和私隱影響，預計在2020年第三季或之前完成。

區議會文件又指，資科辦預計今年第三季會在觀塘區安排公眾展覽，介紹智慧燈柱各項裝置及應用，如光學雷達、熱能探測器、氣象感應器及空氣質素感應器等。

不過，觀塘區區議員梁凱晴昨日在其社交專頁發佈一條影片，指目前因疫情而被廣泛採用的熱能探測器，其實能清楚辨識人臉，智慧燈柱仍無法真正保障私隱。她又引用食衛局去年12月的文件，指在2018年6月至2019年8月期間，食環署曾向警察提供錄像片段達37次，協助警方取證，質疑智慧燈柱變相成為警方取證的工具。

觀塘區區議員梁凱晴昨日在其社交專頁發佈一條影片，指目前因疫情而被廣泛採用的熱能探測器，其實能清楚辨識人臉。（梁凱晴社交專頁截圖）

副政府資訊科技總監黃志光今日出席觀塘區議會會議時指，路政署已於5月中拆除區內智慧燈柱上已停用的攝影機，並已委託獨立第三方專家進行保安風險及私隱影響評估，料在今年第三季或之前完成。黃志光在會上亦向區議員展示部分燈柱零件，指3月時智慧燈柱技術諮詢專責委員會向政府提交報告，建議以光學雷達及熱能探測系統替代燈柱鏡頭，所收取如天氣、交通等數據，將放在「資料一線通」網頁。他強調熱能探測系統主要探測物件表面所發出的熱能，用以計算車流量，所得數據會傳送至運輸署分析，燈柱不會儲存相關數據，也不會傳送予不相關的部門。至於智慧燈柱上亦裝有無線射頻識別標籤、地理二維碼及藍牙傳送器作定位功能。

倡與區議員組導賞團介紹操作

會上多名區議員質疑智慧燈柱的私隱安全問題，包括藍牙傳送器不停發射訊號，是否屬被動裝置、熱能探測鏡頭的影像可被修復，以及不滿資科辦未有交代作保安及私隱評估的獨立第三方專家資料。民主黨梁翊婷則建議區議會撥款，讓有公信力的機構就智慧燈柱作民意調查。房屋、規劃及地政事務委員會主席鄭景陽同意建議。黃志光回應指，資科辦經公開招標，委託一間美國公司及本地科技公司分別就各項裝置及其應用作保安風險，以及私隱影響評估，預計今年第三季完成，並會上載報告至智慧燈柱專題網頁供公眾參考，屆時亦會在區內舉辦公眾展覽，可與區議員組織導賞團，向市民介紹燈柱操作。