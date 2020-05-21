九巴申元朗區巴士總站裝收費飲水機　區議員：水該讓市民免費飲用

九巴擬於10個元朗區巴士總站增設付費自動斟水機，以便市民補給水份。不過有市民質疑為何飲水機需要付費。元朗屏山南區議員梁德明關注事件，指水本該讓市民無負擔飲用，但九巴擬設付費斟水機由可樂公司提供，質疑為何政府批出相關土地，最終卻讓私人公司合作賺錢，認為當中細節未明。 記者曾於上午時段巡視其中一個九巴申請安裝付費自動斟水機選址──洪水橋（洪福邨）巴士總站，街坊梁婆婆指，平日習慣帶水出門，認為飲水機設計與公園飲水機相似，但她認為，「（如果）免費就好啲」，不太擔心衞生問題。

九巴申請安裝自動斟水機的10個元朗區巴士總站： 元朗（西）擊壤路巴士總站、大欖轉車站、洪水橋（洪福邨）巴士總站、落馬洲支線公共交通交匯處、八鄉路巴士總站、朗屏站公共交通交匯處、錦上路站公共交通交匯處、元朗公園巴士總站、元朗鳳翔路公共交通交匯處及天水圍站公共交通交匯處。

街坊梁婆婆指，平日習慣帶水出門，認為飲水機設計與公園飲水機相似，但她認為，「（如果）免費就好啲」。（鄧詠中攝）

街坊陳先生認為賣水屬自由市場行為，「冇人逼你買」；另一不願透露姓氏女街坊則稱，「（收錢）冇乜所謂」，若定價為港幣5元500毫升收費亦算合理。不過，她認為若九巴能提岀車資減免方案，例如拍同一張八達通，可免費飲水則更好。

元朗區議員梁德明指，水本該讓市民無負擔飲用，現時政府在各大的康樂場所、公園、社區會堂均設有飲水機，而港鐵也在部份港鐵站試行裝設免費飲水機。他質疑若政府作為批出九巴公司的場地（如巴士總站、轉車站）地主，應優先協助接駁水管，安裝免費非噴射式飲水機。若無水管接駁，才考慮設置這種售賣式的自動斟水機。

他又指，付費斟水機由可樂公司（bonaqua）提供，雖能減少使用膠樽水，但質疑為何政府為公共項目批出土地予九巴管理，最終卻讓私人公司合作賺錢。他質疑九巴是否將與可樂公司有回佣機制，政府與九巴的協議又是否容許相關合作模式存在？市民均無法知悉當中談判細節。

另有市民留言擔心免費飲水機衞生問題，梁德明指，不少市民擔心有人直接用口觸碰飲水機出水口，但他指目前不少康文署場地亦設非噴射式飲水機，方便市民為水樽添水，同時減低避免直接用口接觸出水口。他認為若擔心衞生問題，一如政府飲水機做法，由清潔工填寫清潔時間，好讓市民評估風險。

九巴回覆查詢時表示，為響應政府宣揚的環保訊息，以斟水代替購買樽裝水以減少塑膠，九巴欣悉可口可樂公司有意於不同地點設置「加水站」，由於有關加水站建議設於九巴管理的巴士站範圍，九巴向運輸署申請，於全港各區約200個合適的巴士總站、公共運輸交匯處及巴士轉乘站，增設提供冷熱水的「加水站」，以鼓勵市民自攜水樽。如果政府提供安全可靠的食用水予市民，九巴表示歡迎。

運輸署回覆指，較早前收到九巴申請在多個巴士總站及巴士轉乘站（包括元朗區）裝設由一間蒸餾水供應商提供及管理的飲用水售賣機（以自備器皿盛載），並正就有關增設安排諮詢相關政府部門意見。至於在有關巴士總站及巴士轉乘站設置須接駁供水系統的飲水機，需顧及地理環境限制、衞生及水質管理等多方面因素，運輸署暫時未有計劃設置該類飲水機。