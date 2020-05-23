網傳城門河釣獲魔鬼魚　釣魚漢稱常見　魚類專家﹕宜放生

網上流傳有人昨日（22日）在沙田城門河一天橋釣獲魔鬼魚，令人嘖嘖稱奇，更質疑是否假圖。不過，事實上城門河過往曾多次有魔鬼魚被人釣起。記者昨午到現場視察，並未尋獲圖中魔鬼魚，一名釣魚男子向記者表示，城門河有魔鬼魚並不出奇，更稱「我自己都唔知釣幾多」，經烹調後更可進食。 現場所見，天橋上釘有沙田區議會的警告牌，呼籲不要在橋上垂釣。有魚類專家指，圖中所見的是燕魟，亦即魔鬼魚，主要在沙泥底生活。至於為何會在城門河出現，專家解釋因河口表面為較輕的淡水，底部則是較重的鹹水，故有燕魟等魚類游入城門河並不出奇。

網上流傳數張照片，一條疑似魔鬼魚被放在沙田城門河瀝源橋的行人路上，腹部朝天。有網民指並不罕見，過往亦曾有人釣獲魔鬼魚，更會帶走食用。有人則認為城門河水質有改善，才會有海魚游入河道。翻查資料，早於2004年，城門河已曾有釣魚人士釣到魔鬼魚。

記者下午到現場視察，發現魔鬼魚已不見蹤影，只留有一灘血漬。一名不願意透露名字的釣魚男否認今日釣到魔鬼魚，但他指城門河主要是鱸魚及烏頭，而上址為鹹水，故有魔鬼魚亦「唔出奇」，更指「我自己都唔知釣幾多」，魔鬼魚更可食用，「細條放生，大條拎去食」。記者觀察，發現釣魚男的漁獲量甚豐，行人路上有約8條魚，他在短短5分鐘已連釣2條烏頭。

香港魚類學會會長莊棣華表示，圖中所見的相信是燕魟，俗稱魔鬼魚或鯆魚，為軟骨魚綱燕魟目的其中一科，因游動時與燕子相似而得名。燕魟身型扁平，尾巴帶刺，有鋸齒及毒腺，被刺中時傷口會腫脹。牠主要生活在沙泥底，會伏在平坦的沙泥之中，而體型較大的魟類才會在珊瑚礁石間生活，但相對上較少。莊表示，燕魟在香港沿海沙泥底水域如米埔、流浮山，或者吐露港、馬鞍山、烏溪沙及西貢企嶺下海等地甚為常見，偶爾亦會游入河口覓食。

至於為何燕魟會出現在城門河，莊解釋，由於鹹水較重，淡水較輕，河口表面會是淡水，而底部則為鹹水，即使退潮時，河底凹陷位的鹹水亦不會流走，故城門近河口出現燕魟並不出奇。莊又指，早於70年代末，城門河水質改善工程已經開始，惟城門河因污染嚴重，河床生態受損發臭，加上英女皇第二次訪港到沙田，港府進行挖底工程清走污泥，禁止廢水排入河道，令水質有改善臭氣消散，吐露港沿海魚類游進河口數量才開始恢復。

沙田及大圍等的沿河發展需注意排污處理，如城門河污染物增加，河底生物大量死亡，令水發出惡臭缺氧，多種棲息附近魚類避開河口，在吐露港常見的燕魟甚少再出現在城門河口。不過，政府近年積極作渠務工程，如污水處理得宜，眾多燕魟等底棲魚類再現城門河亦指日可待。

對於有釣魚人士進食燕魟，莊表示，香港有不少野生魚類，濫捕和污染令數量不足昔日十分之一，惟即使燕魟有一定數量，亦千萬唔好以「攞唔盡」的心態對待，提醒釣魚人士如釣獲一些在水產市場較少見的魚類時應主動放生。