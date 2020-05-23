屯門屋苑狂徒放「老鼠膠」　至少3鴿中膠亡　居民：行為不人道

新屯門中心屋苑平台有野鴿聚集，竟然有人將老鼠膠放在野鴿棲息處，使多隻野鴿死亡。據了解，有居民見到有鳥類受傷，會將牠們帶回家清理傷口，待牠們情況穩定後才放生。當區區議員李家偉表示，曾看見近40隻白鴿在屋苑平台聚集，並傳出濃烈異味。李稱，曾與業主立案法團開會商討，提出給予1個月寬限期，希望減少野鴿數量，惟未見成效。

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居住在新屯門中心的李小姐指，過往曾多次跟法團和管理處開會商討野鴿問題，法團曾答應給予1個月期限，讓棲息在屋苑平台的鴿蛋孵化、有自理能力後才趕走。不過自4月起，新屯門中心第一座附近的花槽位置被人放置多塊「老鼠膠」。

李小姐指，她先後救出7隻白鴿，將牠們帶回家清理身上的膠水，其中3隻因傷勢嚴重未能救回，「白鴿被黏喺老鼠膠上好耐，可能佢哋不斷爭扎，令膠水滲入眼睛、嘴巴甚至肛門」。李小姐曾就此向管理處查詢老鼠膠問題，管理處否認是他們放的。

此外，李小姐亦曾在花槽位置救出3隻麻雀、1隻斑鳩及1隻蜥蝪，它們全都口部吐血、神情呆滯，故她貿疑有人在上址落毒殺害動物，直斥為不人道行為。

新屯門中心聚集多隻白鴿，傳出濃烈異味。（區議員李家偉提供）

當區區議員李家偉指新屯門中心有野鴿聚集問題，曾看見有近40隻白鴿在屋苑平台，傳出濃烈異味，亦接獲多名居民投訴稱白鴿會在冷氣機槽外、晾衫架上行走，發出聲響影響睡眠質素。

李家偉指，他與香港救援鳩鴿及雀鳥負責人、業主立案法團及物業管理公司開會商討，法團答應給予1個月寬限期，希望逐步減少餵鴿次數，讓鴿重新習慣，以減少野鴿聚集。惟1個月過去，法團指野鴿問題未有改善，遂圍封花槽位置，使鳥類不能在此棲息。

就事件，《香港01》已向新屯門中心服務處了解。