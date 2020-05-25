荃運工業中心2期維修工程招標疑合謀定價　業主赴競委會投訴

荃運工業中心2期原本正在進行大廈維修，惟承建商遭清盤，最終使大維修爛尾收場。為解決問題，荃運工業中心2期的法團在今年3月16日召開特別業主大會（下稱大會）討論相關善後事宜，議程包括決定招標方式。但在大會中，法團及顧問公司已預先決定聘用承辦商的招標價目為$1,800萬，顯然和一般的招標（讓投標商以價格作競爭的方式）截然不同。有見及此，一眾小業主聯同西貢區議員方國珊於今（25日）前往香港競爭事務委員會就涉嫌暗中邀標一事投訴。

荃運工業中心2期的業主表示，根據當日的大會文件，在招標方式示得到業主投票通過前，法團、顧問公司早已暗地邀請幾間承辦商入標。會議中，法團更指出他們會使用之前（支付爛尾工程）餘下的金額作招標新承建商。區議員方國珊形容，這個情況前所未見。

推薦單一承辦商 但無公正行及測量師資料作準

方國珊表示，「一些小業主和我說，他們在會前根本不知情，法團並沒有提前提供任何文件。在會議開始後，他們（法團、顧問公司）才拿出相關資料，讓業主們選擇」。方形容這顯然是不透明的招標過程，「有業主更認為這是捆綁式，逼使他們在法團及顧問公司提供的承建商下作選擇，有合謀定價之嫌。你沒可能提供你已選定A、B、C餐給別人，就當別人有選擇」。與此同時，法團、顧問公司又在會上強烈推薦單一承辦商，更向業主保證，如該承辦商中標，一定不會超支，但這說法並沒有任何公正行和測量師提供的資料作證明，有空口說白話之嫌。種種行為令一眾小業主感到不合理，質疑投票只是為了營造公平的假象。

法團動用餘下資金 找爛尾工程尾數

此外，早前法團更曾動用餘下的資金支付舊承建商的尾數。一般來說，承建商因清盤而導致工程爛尾，不應該由法團支付餘下費用，即使要支付，也應該是使用當初10％的保證金，而非使用其他資金。

方國珊以租屋比喻事件，「如你是業主，面對有租客突然消失或破壞了傢俱，都會使用保證金去支付所需支出，而不是其他資金。法團不但不追究上手（前承建商）及顧問公司，反之貼錢給前承建商。這種行為是不正常的」。面對種種異常，業主均認為法團未有為他們的利益着想，一眾小業主曾在3月會中嘗試否決法團的行動，但法團仍是很着急地想把招標方案通過，令業主再次起疑。他們便開始向民政事務處及競爭事務委員會求助，希望重開業主大會，商討相關事宜。

若法團堅持通過方案 業主將向ICAC求助

面對法團的不合理行為，有業主向方國珊表示，若法團依舊想把方案通過，令業主在此事上未能得到適合的保障，不排除把事情交由廉政公署作處理或召開新會議選出新法團，重新處理招標維修工程事宜。