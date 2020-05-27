不滿大維修法團賬目不清　荃運工業中心50名業主抗議　防暴警到場

荃運工業中心二期因大維修問題引起業主爭議，去年1月負責維修工作的承建商遭清盤令工程爛尾，有指法團曾動用資金為舊承建商「找數」；亦涉嫌暗中邀標，預先已決定聘用招標價目為$1,800萬的新承辦商。一班業主（不少於5%）月前曾聯合起來欲推翻舊法團，希望能將維修事宜公開透明處理，惟不得要領。今天（27日）約50名業主聚集在管理處外，高舉橫額和標語請願要求旁聽法團會議，期間懷疑有人被法團成員推跌後，報警處理後一度有防暴警員到場了解事件。

今天（27日）約50名業主聚集在管理處外，高舉橫額和標語請願要求旁聽法團會議。（呂諾君攝）

「316（3月16日）業主大會之前我哋班人完全唔識，𠵱家熟到好似隔離鄰舍咁！」荃運工業中心二期業主之一的李先生指，參與行動的業主來自各行各業皆有，過往大多忙於照顧自己生意，但近數月以來他們因工廈大維修問題聯合起來，不時在WhatsApp群組作出熱烈討論。陳先生（化名）指出，工廈的法團在2016年聘請顧問公司，2018年底與舊承建商簽約，2019年年初開始大維修工程，但到了今年1月8日，承建商宣布清盤，在3月16日舉行的業主大會中，法團為「爛尾」工程招標時，開始引起不少業主關注事件。

質疑法團已暗標

陳先生指，當時法團和顧問公司在會上才拿出數間獲邀標公司的資料，事前全沒提供任何文件，當時有部分業主質疑法團、顧問公司早已暗地邀請幾間承辦商入標，不滿其處理手法而提出反對，「我哋問過區議員，正常程序係業主投完票通過，之後先會再招標搵公司，法團個做法好似有少少偷步囉。」他表示，雖然當時有不少於5%的業主舉手反對，但因仍有不少人在當刻才接觸相關問題，因此邀標的議案當時以50.8%獲得通過。

業主掛抗議橫額 與法團成員一度發生衝突

二人憶述，舊法團在工廈「做咗好耐」，當中有成員做了近30年，惟316大會過後，不少業主認為舊法團處事不透明之餘亦見混亂，開始了不同行動。他們曾動議「解僱」顧問公司和法團，但法團聘用的律師指出，因法團不是「受僱」，「解僱」法團的議題不能通過；之後有業主入紙申請標書、工程進度記錄、會議記錄等公開文件，但法團以涉及金額等為理由從沒公開；過往法團會議可讓業主旁聽，但今天卻再三阻止，引起一眾業主不滿。他們約50人於上午時分聚集在管理處和會議室門外，舉着寫有「管理不善帳目不清」、「閉門造車矇閉業主」等字樣的橫額作出抗議。期間有業主與到場的法團成員一度發生衝突，報警後由警員處理。

「正常公司清盤後，法團應該係用當初嘅保證金畀工程尾數。但我哋法團用咗自己資金去出糧畀班工人。」李先生指，當時舊承建商指因公司重組期間出糧戶口用不到，要求法團空接代出一個月糧給工人判頭，據知當時法團以六票對一票通過決定，「其實2018年先招標、 2019年承建商就出事，冰封三尺非一日之寒，點解會揀呢間公司呢？」

盼運用「不少於5%」的力量召開業主大會重選

除此之外，陳先生亦質疑舊承建商所完成的工程進度，因此認為未來除了要更換法團，處理維修問題上更要清晰處理，應找公證行來審視工程餘下多少、評估工程價錢，再在業主大會上公開，之後才再找顧問公司和承建商，「成個過程係會拖長咗，但係新公司接手時點會知道仲有幾多嘢要做？我哋想有個清晰答案先做嘢。」李先生則指，未來他們會繼續運用「不少於5%」的力量召開業主大會重選，惟他坦言，現時最怕舊法團在「執政」期間已與新的顧問公司及承建商簽訂合約，屆時不論誰人上場，一眾業主都只能「硬食」前朝違下的「爛攤子」。