非政府組織轉賬要收手續費？　一文睇清多間銀行開戶條款

近日有非政府組織（NGO）向《香港01》表示，在本港銀行開戶時除了戶口內要恆常有5萬元存款外，每月第四筆轉賬起，需每筆收取10元的手續費。當市民捐款給非政府組織時，有機會不知道銀行會從中收取手續費而令組織收到的捐款減少。《香港01》向多間銀行求證事件，以下是各間銀行就NGO的開戶條款。

近日有非政府組織（NGO）指，在本港銀行開戶時除了戶口內要恆常有5萬元存款外，每月第四筆轉帳起需每筆收取10元的手續費。（資料圖片）

滙豐銀行發言人表示，銀行設有不同的戶口配合客戶所需，並無規定NGO開設特定一款戶口；又指一般而言，若商業戶客戶收取來自相同銀行的轉賬，或者透過「轉數快」收取來自其他銀行的轉賬，均不會收取手續費。

東亞銀行發言人則指，凡根據香港法例成立，獲香港稅務條例第88條免稅的的非政府組織機構（NGO） 於該行開戶，戶口內無需存放指定金額，均可獲豁免服務月費。發言人又指，市民透過該行分行櫃枱、自動櫃員機和快速支付系統捐款予非政府組織機構，該行均不會收取捐款者手續費。

渣打銀行發言人指，非政府組織在該行開納的賬戶每月平均最低存款額要求與其他商業客戶相同，為20萬港元，惟相關組織可與該行申請豁免要求，而一般戶口轉賬均毋需收費。



恒生銀行發言人表示，一般而言，非政府機構（NGO）開立的為商業銀行往來或儲蓄存款戶口，其運作與商業銀行戶口一致。這類商業銀行往來或儲蓄存款戶口，不設低結餘，亦沒有低結餘服務費。發言人指有關戶口的簡介和資料已上載於恒生網頁，而現時個人客戶透過快速支付系統（FPS）轉賬予任何一個本地銀行戶口，會豁免相關服務費。