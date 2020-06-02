狗女做絕育手術後排血尿　證患腎衰竭險死

1歲的狗女Mickey在愛協進行絕育手術後，因傷口疼痛，令牠無法趴着睡覺，需改為站着睡，牠的食慾亦大不如前，有數天更完全沒有吃東西。照顧Mickey的狗義工吳小姐表示非常心痛，她後來更發現Mickey排出血尿，嚇得她馬上帶Mickey去看其他獸醫，證實其腎功能二期衰竭，如不好好處理，Mickey只餘下一年多的性命。

2月19日，吳小姐的暫託義工朋友帶Mickey與另一隻狗女到愛協位於何文田的中心為牠們安排絕育手術。惟職員以明線為牠們縫合傷口。吳小姐指，並沒有預料要把狗隻帶回家待14天後，再回去覆診拆線。

吳小姐只好把狗隻帶回家中照顧。她同日致電何文田中心詢問。中心職員回覆指，當初選擇以明線縫合傷口，是因為主人沒有特別要求。其後，吳小姐再致電受協灣仔總部查詢。雖然職員最終承認是術前溝通上有問題，稱日後會改善做法。惟當時絕育手術已完成，吳小姐並沒有其他選擇。

Mickey術後傷口疼痛不已，連趴下的動作也做不了，更需站着睡覺。此外，Mickey食慾大減，四天後更排出血尿。吳小姐指，進行手術前，愛協職員曾為兩隻狗女進行驗血檢查，確定牠們身體狀況正常下才進行絕育手術。她憶述，「當時牠們是進行全血檢查，Mickey的腎指數還是正常的」。吳小姐把Mickey帶到其他診所檢查時，發現牠的牛蜱熱問題復發，需服三星期的抗生素醫治。治療過程中，又發現牠的腎功能更二期衰竭，如不好好處理，Mickey只餘下一年多的性命。幸好Mickey在合適的照顧下，腎指數重回穩定水平。

《香港01》就事件向愛協查詢，愛協回應早前有狗義工帶狗隻到中心做絕育手術後，身體出現狀況一事作出澄清。發言人指出在1月13日接獲事主來電，預約唐狗絕育手術。在2月19日手術當天，Mickey及另一唐狗在兩位主人帶同下到達本會九龍診所應診，該會獸醫在手術前向動物主人了解狗隻近況，並為Mickey進行驗血。根據主人提供的資料及驗血結果，該會向主人清楚解釋，由於兩狗隻均有個別的身體情況，因此需要在手術後14天返回診所覆診。兩主人當時均表示能夠在14天後把狗隻帶回覆診，並即時預約覆診日期。由於狗隻會在1

4天後覆診，獸醫為減少手術傷口出現炎性反應的機會，遂決定為狗隻使用非自溶線（明線）作最外層的傷口縫合。對於狗隻主人表示手術前未獲明確通知，將用非自溶線（明線）進行最外層的傷口縫合，愛協相信可能由於雙方溝通不周所致。當時，該會獸醫得悉主人可在14天後把狗隻帶回覆診、狗隻於檢查期間之行為反應及衡量狗隻的傷口愈合情況後，才決定為動物進行最恰當的醫療程序。

對於有關Mickey在進行手術後患上腎病問題，發言人指該會獸醫團隊已覆核該個案。就該會所知，Mickey於2月19日到本會進行絕育手術。手術前後Mickey主人均未有提及Mickey曾罹患牛蜱熱之病史。其後，Mickey曾於其他診所就醫並治療牛蜱熱，當時亦未有發現腎臟問題。直至3月下旬Mickey才出現腎臟問題。由手術至出現腎臟問題距離共一個多月的時間，而導致腎臟成因眾多，難以就此下定論。

發言人續指，若狗隻曾患牛蜱熱，牠的免疫力會較低，面對因手術引發隱性疾病的風險會更大。在Mickey的個案，愛協深感遺憾，其主人在手術前及當天面談時均未有向該會獸醫提及Mickey曾患牛蜱熱。該會獸醫在手術前為Mickey進行的驗血，只得悉Mickey的血小板偏低。在進行手術前已將此風險納入評估，並詳細向主人解釋。該會獸醫遂要求主人必須在手術後密切觀察Mickey，並在14天把牠帶回覆診。Mickey在手術後個多月出現腎病問題，該會邀請其主人帶同Mickey到診，惟Mickey主人選擇將Mickey帶往其他診所醫治，而該會獸醫在事後（在獲授權後從有關診所提供的資料），才得知Mickey曾患有牛蜱熱一事。