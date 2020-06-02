狗女愛協做絕育手術後排血尿　證患腎衰竭險死

1歲的狗女Mickey原本在愛協進行絕育手術後，便會被放回原地生活。惟Mickey術後因傷口疼痛，令牠無法趴着睡覺，需改為站着睡，牠的食慾亦大不如前，有數天更完全沒有吃東西。照顧Mickey的狗義工吳小姐表示非常心痛，她後來更發現Mickey排出血尿，嚇得她馬上帶Mickey去看其他獸醫，證實其腎功能二期衰竭，如不好好處理，Mickey只餘下一年多的性命。此外，兩名獸醫均指出，Mickey的腎功能衰竭很大機會和絕育手術有關。

為TNR狗隻進行絕育應使用溶線 方便放回原地

2月19日，吳小姐的暫託義工朋友帶Mickey與另一隻狗女到愛協位於何文田的中心為牠們安排絕育手術。術前登記時，義工曾向愛協表明兩狗絕育後，會把牠們TNR（把狗隻放回原地生活），惟職員依舊以明線為牠們縫合傷口。（一般來說，TNR的狗隻會用溶線縫合，不用回診所拆線。）吳小姐指，並沒有預料要把狗隻帶回家待14天後，再回去覆診拆線，「當時我的義工朋友，一看到狗隻做完手術後，是以明線縫合傷口，當場呆了」。

沒有辦法之下，吳小姐只好把狗隻帶回家中照顧。她同日致電何文田中心詢問。豈料，中心職員回覆指，當初選擇以明線縫合傷口，是因為主人沒有特別要求。吳小姐對此說法感到質疑，但中心職員不作理會。其後，吳小姐再致電愛協灣仔總部查詢。吳小姐指，當時獸醫部經理李先生曾反問她，能不能14天後帶狗隻回來覆診。雖然李先生最終承認是術前溝通上有問題，稱日後會改善做法。惟當時絕育手術已完成，吳小姐並沒有其他選擇。

兩獸醫指其腎衰竭很大機會與絕育手術有關

Mickey術後傷口疼痛不已，連趴下的動作也做不了，更需站着睡覺。此外，Mickey食慾大減，四天後更排出血尿。吳小姐指，進行手術前，愛協職員曾為兩隻狗女進行驗血檢查，確定牠們身體狀況正常下才進行絕育手術。她憶述，「當時牠們是進行全血檢查，Mickey的腎指數還是正常的」。吳小姐把Mickey帶到其他診所檢查時，發現牠的牛蜱熱問題復發，需服三星期的抗生素醫治。治療過程中，又發現牠的腎功能更二期衰竭，如不好好處理，Mickey只餘下一年多的性命。吳小姐再帶Mickey到另外一間診所看病，結果，兩名獸醫均指Mickey的腎功能衰竭很大機會和絕育手術有關（術後創傷／對麻醉和止痛針的不良反應）。幸好Mickey在合適的照顧下，腎指數重回穩定水平。吳小姐曾以不同方式聯絡愛協以求交代事件不果，即使得到回覆，也是非常含糊。經過此事，吳小姐認為愛協絕育手術質素參差，不希望有再有同類事件發生。

《香港01》正就事件向愛協查詢。