天鴿後遺│危樹傾斜3年　6次投訴無人理　村民：係咪要出人命？

強颱風「天鴿」於2017年前的夏天襲港，距今已3年，但遺禍仍未完結。屯門虎地下村有村民投訴，指一條村民常途經的路上，有被天鴿吹至彎曲的危樹一直無人處理，加上近日梅雨季又到，樹身日漸傾斜，擔心大樹有倒塌危險或傷及途人。村民曾向政府部門6次投訴，但都無果，令他極為氣憤，質問：「係咪要出人命先會處理？」

屯門虎坑路虎地下村村民陳先生指，在虎地下村、近民政署郵箱對面有兩棵大樹，自天鴿吹襲後便搖搖欲墜。陳先生指，上月一次紅雨期間，其中一支樹枝被大風吹斷，陳先生發現樹枝早已被蟲蛀食，更傳出異味，須靠村民自發清理。

陳先生指，危樹位置是在村民經常途經的道路上。（受訪者提供圖片）

陳先生又表示，自發現大樹傾斜後，曾6次向政府部門投訴。惟地政處及民政處均回覆指，有關樹木處於舊批地段範圍，署方須發信至土地的業權人跟進有關情況，惟3年來業主均沒有回音，危樹一直沒人理會。陳先生對此事感到極為擔心，質疑：「係咪要出人命先會處理？」他又指現時村民為了避開危樹，須挺而走險地走馬路回家，「政府搵唔到業主就唔去鋸，居民就成日都要擔驚受怕！」

地政總署回覆時表示，現時已派員實地視察，確認有關樹木位於丈量約份第130約地段第878號A分段餘段及第881號餘段的私人地段上，而樹木的管有權及管理責任屬土地業權人。署方補充，雖然相關土地契約並無樹木保育條款，但屯門地政處已去信提醒地段業權人，須確保樹木不會對公眾構成危險。地政處指已轉介相關部門就其範疇作出跟進。