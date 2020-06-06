Deliveroo勞資再檢討　資方稱新制度效果正面　外送員收入上升

外賣平台Deliveroo（戶戶送）早前推行「新計單制度」，更改每張單設立最低價錢的做法，引起外送員不滿。上月27日有約300名車手及「步兵」按章工作，資方遂承諾改善部分待遇，車手遂回復正常服務1星期，但步兵仍持觀望態度。 昨日（5日）勞資雙方再作檢討， Deliveroo今早表示「新計單模式」自5月底推出以來，初步已帶來正面效果，指積極增加接單量的外送員整體收入有上升的趨勢，更感激超過1000位外送員在過去2個星期分享了具建設性的意見。

上月27日約300名Deliveroo外送員罷工到中環總部，要求與資方高層對話。（網上圖片）

Deliveroo於上月底開始推行新制，以「加乘獎金」計劃代替每張單設最低價錢的做法，結果引發約300名外送員罷工，並到中環總部要求與資方管理層對話。其後資方承諾改善部份待遇，並作出作出多項改善措施，包括在特定繁忙時段派發額外獎金，而當餐廳延遲出餐，外送員等候食物超過15分鐘，可通知客戶服務員取消訂單，維持他們的接單紀錄，避免收入受影響。公司另外安排外送員送餐。當時大部份車手回復正常服務1星期，不過大部份「步兵」不接受方案，會維持按章工作。

昨日（6月5日）勞資雙方再開會檢討，今早Deliveroo發言人指，「新計單模式」自5月底推出以來，已帶來正面效果。過去數天，積極增加接單量的外送員整體收入有上升的趨勢，而平台為餐廳及客戶提供的服務水平有所提升，與推行新模式的原意一致。

戶戶送發言人感激超過1000位外送員在過去兩個星期分享具建設性的意見，並指勞方代表於上週五及昨日透過坦誠、雙向的溝通，令資方能靈活地對外送員的反饋作出實際行動，提升送餐體驗，如上星期六推出「取消委派訂單」的改良機制，改善外送員在餐廳等候時間過長的問題。戶戶送指已加倍投入資源，為外送員提供即時支援，確保他們迅速獲得適時的協助。

上周勞資談判新進展，Deliveroo車手復工一周，步兵仍持觀望態度。（受訪者提供圖片）

Deliveroo推行的新制，一改以往為每張單設立最低價錢的做法（「步兵」每張單最低收入為35元，車手則為$50元）。新制下「保底」收入被取消，猶如失去「最低工資」，但公司同時推出「加乘獎金」計劃，如外送員每星期接單率達到八成，可獲每張訂單1.3倍獎金。惟外賣員認為此舉變相令他們不可「踢單」，失去選擇和衡量工作量的自由。