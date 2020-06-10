中區卅間街坊盂蘭勝會宣佈，因應新冠肺炎疫情仍然肆虐，原定每年例定於農曆七月廿四日舉行的盂蘭勝會，今年將停辦一年。中區卅間街坊盂蘭勝會理事長黃先生指，活動是他自上任30年以來首次停辦，形容決定是「無可奈何」。

「中區卅間街坊盂蘭勝會」發出啟事，宣佈停辦一年。（香港探古FB圖片）

每年農曆七月，各區均會舉辦盂蘭勝會超渡亡魂及先人。今年受疫情影響，「中區卅間街坊盂蘭勝會」發出啟事，宣佈停辦一年。該會指，以往每年例定於農曆七月廿四日舉行盂蘭勝會，旨在普度超幽，祈求合境安寧，惟疫情肆虐，至今未見平息，因疫情難以預料，該會全體理事經慎重考慮後，無奈決定停辦盂蘭勝會一年，稱事非得已，希望各界人士諒解。

以往中區卅間街坊盂蘭勝會吸引超過500人參與，惟今年因應疫情停辦，理事長黃先生形容決定是無可奈何，並指是他自上任30年至今，首次停辦勝會，「好可惜，但無可奈何，因為如果要搞就𠵱家開始部署同訂嘢，但疫情未過，決定唔搞」，他表示屆時也不會有小型祭祀活動代替，「乜都唔搞喇，平安米都唔派」。

根據香港非物質文化遺產資料庫，盂蘭勝會有過百年歷史，每年農曆七月在各個社區輪流舉行，地點遍佈港九新界，屬大規模的民俗活動。2011年，盂蘭勝會被列入第三批國家級非物質遺產代表性項目名錄。翻查資料，香港最早的盂蘭活動可追溯至19世紀50年代，時至今日，每年農曆七月，本港各區均可看到以不同規模與形式舉行的盂蘭慶祝活動，包括舉行神功戲、派平安米、路邊燒衣紙等。中區卅間街坊盂蘭勝會於1996年成立，因過去在中區士丹頓街一帶建有30間石屋，故有「卅間盂蘭勝會」之稱，每年農曆七月廿四日都有居民自發舉辦大型街頭盂蘭活動。