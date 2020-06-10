【新冠肺炎】疫情未息　中區卌間街坊盂蘭勝會停辦一年

中區卌間街坊盂蘭勝會宣佈，因應新冠肺炎疫情仍然肆虐，原定每年例定於農曆七月廿四日舉行的盂蘭勝會，今年將停辦一年。

「中區卌間街坊盂蘭勝會」發出啟事，宣佈停辦一年。（香港探古FB圖片）

每年農曆七月，各區均會舉辦盂蘭勝會超渡亡魂及先人。今年受疫情影響，「中區卌間街坊盂蘭勝會」發出啟事，宣佈停辦一年。該會指，以往每年例定於農曆七月廿四日舉行盂蘭勝會，旨在普度超幽，祈求合境安寧，惟疫情肆虐，至今未見平息，因疫情難以預料，該會全體理事經慎重考慮後，無奈決定停辦盂蘭勝會一年，稱事非得已，希望各界人士諒解。中區卌間街坊盂蘭勝會理事長黃先生形容決定是無可奈何，指是自上任30年至今，首次停辦勝會。

根據香港非物質文化遺產資料庫，盂蘭勝會有過百年歷史，每年農曆七月在各個社區輪流舉行，地點遍佈港九新界，屬大規模的民俗活動。2011年，盂蘭勝會被列入第三批國家級非物質遺產代表性項目名錄。翻查資料，香港最早的盂蘭活動可追溯至19世紀50年代，時至今日，每年農曆七月，本港各區均可看到以不同規模與形式舉行的盂蘭慶祝活動，包括舉行神功戲、派平安米、路邊燒衣紙等。中區卌間街坊盂蘭勝會於1996年成立，因過去在中區士丹頓街一帶建有30間石屋，故有「卌間盂蘭勝會」之稱，每年農曆七月廿四日都有居民自發舉辦大型街頭盂蘭活動。