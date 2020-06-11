中國冰室原址變凍肉店　特色裝修全被拆　只留下地板

曾經是港產電影《新不了情》、《PTU》取景地的中國冰室，去年年底宣告光榮結業，店內有逾半世紀歷史的馬賽克磚牆、吊扇、閣樓、木樓梯等裝修，亦隨着冰室結業一併拆除。昨日（10日）Facebook專頁「全民保育行動」發布相片，指中國冰室的原址現已變成凍肉店，店面面目全非，昔日餐廳內內復古華麗的氛圍再不復見，只保留了綠白相間的地板。組織發言人批評，現時香港沒有老店保育政策，令老店買少見少之餘，香港的特色亦變相逐漸消失。

屹立在旺角廣東道逾50年的中國冰室，店內一直保留了60年代的裝潢，去年底傳出結業消息後，曾吸引大批市民前往朝聖打卡，惟冰室最後仍因無人接手結業，店舖的裝修亦被拆走。全民保育行動發言人袁智仁指出，近日所見冰室原址已變成了凍肉店，店內過去著名的馬賽克磚裝飾和經典木樓梯全被清拆，只餘下當年的綠白色紙皮石地板仍能有幸留在新店。

袁智仁批評，現時香港對老店並沒任何保育政策，一些老店除了面對租金壓力、生意不佳，亦會因找不到接班人需要結業；而即使一些戰後建築物成功獲得歷史評級，仍有機會可被清拆。他表示，中國冰室內的裝修全被拆走是十分可惜，認為它不單只是一間食店，與珍寶海鮮舫一樣，老店同時可以反映電影文化、知道外國人如何看香港，「結業嘅損失唔單止係冇咗家庭生意，同時香港會失去咗啲特色。」

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澳門台灣設老店認證制度

他又指，鄰近地區如澳門、台灣設有老店認證制度，由全民投票客觀地選出值得保留的集體回憶，政府再提供營銷技巧、尋找繼承人等多方面的支援，「人哋係會當做一種工業、文化咁去承傳落去。」袁表示，香港雖然也有推廣非物質文化遺產，諸如客家舞麒麟、奶茶等被納入其中，但即使這些文化獲評，政府未見有任何實際行動，難以引起市民關注；他指單靠民間力量難以拯救老店，認為政府需要介入，不只將老店保育，長遠而言更應在經濟、旅遊等多方面作可持續的發展。