殘疾人士稱疑被欺壓　非牟利機構以「情緒問題」拒再安排工作

殘疾人士求職時較健全人士艱難，失業率更是長年高企。殘疾人士嘉欣（化名）近日向《香港01》投訴，指在一間推動傷健共融的非牟利機構幫忙工作時，疑被機構藉詞欺壓，包括以「情緒問題」為由，拒絕再安排她幫忙。嘉欣為此而出現情緒變化，更持續無法入睡，最終患上抑鬱症。

嘉欣患有大腦麻痺症，長年須靠輪椅出入。她自2018年起身體不適，打算找份較彈性的工作，後來她在朋友介紹下，在一間推動傷健共融的非牟利機構幫忙。嘉欣指，雙方沒有簽合約，而她負責協助處理籌辦活動及行政事務，對方答應在每次活動完結後，每月支付她一千多元作為津貼。

嘉欣（化名）患有大腦麻痺症，長年須靠輪椅出入。她自2018年起身體不適，打算找份較彈性的工作，其後在朋友介紹下，在一間推動傷健共融的非牟利機構幫忙。（資料圖片）

半年後，嘉欣因私人理由需要休息，故暫時退出了機構的聯絡群組；其後機構負責人邀請她再以兼職形式上班，而她亦接受。惟再隔一段時間後，她收到對方的訊息，要求收回她一直持有的公司手機及印章等，甚至建議她到相熟的治療師處接受治療。嘉欣多番向機構負責人追問理由，但對方一直沒有回覆。後來在再三追討下，機構負責人以訊息回覆嘉欣，指責她突然休息打亂公司安排，又指她因情緒不穩，而拒絕讓繼續安排工作讓她幫忙。

嘉欣不禁懷疑該機構是否以其身體狀況，而拒絕安排她擔任兼職工作，「感覺上，佢哋係利用完我之後，覺得我冇利用價值，就將所有責任推晒俾我，然後終止合作」。

嘉欣不禁懷疑有關機構是以其身體狀況，而終止合作關係。（資料圖片）

然而，自那時起，嘉欣的情緒出現變化。「我開始失眠、無法入睡、完全無法處理日常生活的事」。狀況持續2個月，直至去年3月，她決定前往求醫，醫生確診她患上抑鬱症，「當時有好多想死的諗法」。

但生活逼人，她仍然要再找下一份工作，然而等待她的又是另一重打擊，「我需要一封信，去證明這段期間我有工作，於是找對方索取工作證明，怎料他在信上寫我的職位是Intership（實習生），當初跟我說的職位卻是Trainee（培訓生），我拿住這封信去求職，多次被僱主質疑，以後找工作的薪金待遇亦比理想差了一大截」。

嘉欣現已覓得新職，她稱除了薪金待遇與理想中有差距，在職場上亦有陰影，「現在工作的壓力很大，對同事的關係變得好疏離」。

除了待遇有差距，嘉欣說現時在職場上亦有陰影，「現在工作的壓力很大，對同事的關係變得好疏離」。（資料圖片）

嘉欣曾就事件入稟小額錢債審裁處，向該機構索償精神上的損失，惟審裁官指無法證明她患抑鬱症是由僱主引起，故剔除她的申索。嘉欣過去曾任職幾份全職工作，但今次基於信任而沒簽約，她承認自己有疏忽，故提醒殘疾人士在求職時必須保障自己的權益，「我沒有想過，跟自己認識的社工工作，都會得到這樣的對待，我沒有能力去做法律追討，只好告誡各位殘疾朋友」。

香港路向四肢協會副主席羅偉祥指，殘疾人士或會需要請假覆診，他鼓勵僱主在聘請殘疾人士時必先考慮清楚公司的承受能力，亦要將工作量調節到適合僱員的狀態，「我不期望、亦不想僱主遷就殘疾人士，只希望僱主能將心比己」。他又補充，傷殘人士明白自己的工作能力或會比健全人士低，故一般會接受比市價低的薪金，但亦建議殘疾人士應適當爭取自己的權益。