【鐵籠天橋】德士古道天橋加鐵網　葵青區議員憂耗盡緊急工程撥款

繼早前葵青區多條行人天橋被加裝鐵絲網，近日路政署再於德士古道天橋加築鐵網。該天橋位於葵青區及荃灣區交界，鄰近新界南總區警察總部，橫跨青山公路荃灣段。有葵青區區議員指，該天橋平日人流疏落，質疑當局濫用「緊急基金」興建圍網，除繞過正常程序，更浪費公帑，擔心日後無法應付真正緊急的維修工作。

路政署近日於德士古道天橋加築鐵網。（曾雪雯攝）

近日社區報《葵衷區報》發現，路政署於德士古道天橋安裝臨時鐵網。記者今日到現場視察，發現該處行人路上放置了大批鐵絲網及安裝安具。路政署已初步完成鐵架安裝程序，正陸續加築鐵絲網。

德士古道天橋位於葵青區及荃灣區交界，橫跨青山公路荃灣段。（曾雪雯攝）

德士古道天橋處位於葵青區及荃灣區交界，鄰近葵青區下大窩口選區。該區民主黨區議員黃炳權指，德士古道天橋平日人流疏落，若當局加設鐵網的原意是憂慮示威者於該處投擲雜物，但鐵網本身正正提供了物料，並提醒該處有天橋的存在，質疑當局會弄巧反拙。

記者現場所見，德士古道天橋屬露天設計，橋上共有4條回行車線，而只有一邊設行人路，另一邊則是車路，如今只在行人路旁安裝鐵網，如有人要從高處擲物落青山公路，由於行車路沒安裝鐵網，即跑過對方拋擲即可，故有街坊質疑今次工程是否有效果。

路政署已初步完成鐵架安裝程序，正陸續加築鐵絲網。（曾雪雯攝）

天橋加上鐵網已有先例，今年2月，葵青區內有5條行人天橋亦被加裝鐵絲網。黃炳權曾與葵青區區議員聯署要求政府交代行人天橋加設圍網的措施，並要求當局拆除已經安裝的圍網。黃炳權指，今天回想當局早前急於在疫情期間興建圍網，疑是預早為政治議程《國安法》服務，防範下一波示威浪潮。

路政署早前曾向葵青區區議會呈交書面回覆，指加設臨時圍網是基於「公眾安全理由」進行，為政府集體決定，以防止有人向附近道路（特別是主要幹道）拋擲雜物。葵青區內橫跨葵涌道（近葵富路、葵興路及禾葵里）、興芳路（近葵富路）及荃灣路（近興芳路）的2條公共行人天橋完成加設臨時圍網。除葵青區外，本港多區亦有行人天橋被加裝圍網，包括粉嶺嘉盛苑旁的「雞嶺橋」，荃灣荃景圍天橋等。

三月初，同區另一條連橫跨青山公路的天橋亦被安裝圍網。（資料圖片／呂諾君攝）

葵青區議員梁錦威一直有跟進天橋加築鐵網事件，他批評政府當濫用「緊急工程」名義，繞過正常地區諮詢程序。他指，政府部門加築鐵網工程一般以「緊急工程」名義進行，一般4、5天內完工，因此一定繞過區議會諮詢程序。惟緊急工程撥款原意為應付地區緊急維修及即時危險工程之用，他質詢目前天橋圍網造價未明，一般政府部門均完成後才會知悉費用，質疑當區浪費公帑。

梁錦威指，政府部門加築鐵網工程一般以「緊急工程」名義進行，一般4、5天內完工。（曾雪雯攝）

梁錦威指，政府若不斷這種「小動作」，收窄市民表達自由空間，而非回應市民訴求，最終亦只會繼續增加民怨，於事無補。