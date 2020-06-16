風季雨季來到，近日接二連三發生塌樹事件，當中在上水和大圍，都有行人被石栗樹的樹枝擊中受傷。有專家指出，石栗樹是香港十分常見的種植樹種，在公園、路邊都會見到，惟其木質相對脆弱，過去亦不時出現枝條斷落塌下的情況；建議政府在塌樹後除了立即鋸走和清理斷枝外，更應詳細檢查找出塌樹原因，以減少發生同類事件的機會。

昨日（16日）在上水北區大會堂對開休憩處，一截約4米長的樹枝由石栗樹上突然塌下，一名62歲老翁路經該處時走避不及，頭部被擊中受傷倒地，其後事主恢復知覺並由救護車送院；今天早上，大圍積信街35號對開同樣有一截2米長、直徑0.1米的石栗樹枝塌下，一名行經該處的婆婆被擊中令頭和腳部受傷，警方及消防趕抵現場後，婆婆由救護車送往醫院治理，消防員則協助移除樹枝。據該處村長指，涉事樹木過往已曾有4至5次樹枝塌下的意外。

枝葉濃密 遮蔭樹首選

翻查資料，石栗樹又名燭果樹，是一種常綠喬木，其生長迅速和樹幹筆直，是早期路旁遮蔭樹的首選。長春社總監蘇國賢表示，根據過往市政局的市區樹木普查，在80年代石栗樹是全香港最多的路邊樹，因其枝葉濃密、需要的空間不多，加上能適應都市環境，平日在很多公園和路邊都有種植。不過，石栗樹的木質相比其他樹木不夠硬密，容易折斷，因此多年來均發生過不少石栗樹塌下的意外。

促政府風季前詳細檢查樹木

蘇國賢指，造成塌樹意外的原因主要有三個，其一是枝條斷落，一些橫枝如經不當修剪，強風之下容易折斷掉落，斷口通常都十分齊整；其二是在生長環境陽光不足之下，枝葉生得幼長多葉，一旦斷掉，切口會如被撕走般留有「尾巴」；其三就是樹幹斷裂，蘇指這個情況相對少見，或因樹木地下生長空間不足和地底工程破壞樹根所致。他表示，難以單憑相片判斷近日造成數宗塌樹事件的原因，但認為踏入風季塌樹頻繁，政府應為每個個案作出詳細調查和檢討，否則日後在種樹和護理工作上，仍是難以避免同類事件。