中資公司3年兩度入紙闖城規會　申清拆九龍城廣場建豪宅

三年前，九龍城廣場業主申請清拆，以及改建樓高31層的住宅，城規會最終亦否決其申請。事隔三年，九龍城廣場的中資業主再闖城規會，申請改建住宅。當區區議員吳寶強大力反對，批評重建是「殺雞取卵」。

今年5月，新業主入紙城規會申請改建九龍城賈炳達道128號九龍城廣場，由「商業發展連公眾停車場」地帶改劃為「住宅(甲類)」地帶。申請重建的地盤面積約5,921平方米，擬重建為兩幢31層高的住宅。住宅樓面478,011方呎，另設約95,602方呎商業樓面。公眾人士可於本月26日前到城規會提出意見。

九龍城廣場於1993年建成，為區內唯一大型商場，亦是當區居民日常採購之地。（資料圖片）

憂加劇區內違泊問題 區議員反對計劃

今次有業主有意申請重建並非新鮮事。2017年，「玩具大王」蔡志明將旗下的九龍城廣場轉售予中資公司，現時廣場業主為內地買家、富元地產控股高層楊立君及余順輝等人。新業主接手九龍城廣場後，曾於2018年入紙城規會，要求清拆九龍城廣場，改建成提供850個單位的住宅。最後城規會考慮到廣場服務社區，又提供公共停車場，認為新建住宅會加劇區內違泊問題，最後否決其申請。

當區區議員吳寶在區議會文件上強烈反對九龍城場改建成住宅，他指廣場現有約500個公眾停車位，是區內唯一的大型公眾停車場，若清拆為豪宅後，區內即時減少大量泊車位，「現九龍城區內逢晚上交通擠塞嚴重，尤以星期五、六、日為甚，再減少停車位後果堪虞」。

九龍城違泊問題嚴重。（資料圖片）

九龍城廣場於1993年建成，為區內唯一大型商場，亦是當區居民日常採購之地。吳寶強指，清拆廣場會對居民造成不便，亦令當區失去地標，他亦曾接到區內居民及多個法團表示強烈反對，「拆廣場建豪宅無疑是殺雞取卵，小撮人可即時得暴利，但社區卻失去長期增長動力」。