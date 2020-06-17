【西貢流浪牛】 臭丸撒滿塔門草地　區議員斥破壞生態　憂牛誤吃

近日facebook群組有人上載多張塔門草地被撤了一地臭丸的圖片。當中，部分臭丸開始混入泥土。有義工擔心流浪牛牧草時會誤食臭丸。西貢區議員譚爾培懷疑有市民為驅蟲而在草場撒下臭丸，不過他指臭丸只能在密閉空間發揮作用，草場撒臭丸不但無法驅蟲，更會破壞生態環境，「對塔門嚟講係垃圾」。

塔門草地被撤了一地臭丸。（塔門黃牛羣fb 圖片）

隨行的西貢區議員譚爾培，當日與眾人即場拾起近一袋臭丸。譚爾培表示，他懷疑有市民為驅蟲而在草場撒臭丸，他強調，臭丸原理是放在密閉空間內驅蟲，一旦置於開放式空間便會失效，故「對塔門嚟講係垃圾」，他指，由於樟腦丸屬油溶性，不會隨雨水溶解，若非有義工撿走，將會留在原地，造成環境污染。當日拾回的臭丸，目前存放於譚爾培辦事處，他打算日後向街坊免費派發。

譚爾培認為，應為想方法讓牛與大自然共存。（譚爾培fb 圖片）

譚爾培指當日原打算隨義工「看草」，意外發現事件。他指，近年義工發現塔門的草地越見貧瘠，致流浪牛越來越瘦，遂有義工攜草赴該處餵流浪牛。當日他正是為了視察草地及塔門牛的生活環境，他指近年常有遊人到西貢紮營，牛因饑餓常誤吃遊人帶來的膠袋及垃圾。此外，由於紮營者眾，長年累月被壓下，草地草量大減，促市民關注塔牛門的生態環境。

除塔門外，譚爾培近來亦因為流浪牛到創興水上活動中心視察。西貢郊野公園創興水上活動中心為漁護署「捕捉、絕育、遷移」計劃下，其中一個於西貢的遷移牛隻棲息的選址。惟當區草地亦漸見荒蕪。他認為政府當局遷移流浪牛至當地，有責任讓牛與大自然共存，「唔係就咁拎入去放低」。