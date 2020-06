【新冠肺炎】難民電影節播逃亡記錄片　盼籌30萬港元助建引水井

今日(20日)為世界難民日,聯合國難民署正舉行第13屆慈善難民電影節。因應新冠疫情,慈善難民電影節首次改為網上進行,港澳地區凡捐款提定金額可於網上觀看三套難民紀錄片。 聯合國難民署駐華代表西旺卡.達納帕拉(Sivanka Dhanapala)受訪時表示,「對許多難民及其收容社區而言,新冠疫情是異常嚴重的緊急情況(For many refugees and their host communities, COVID-19 is an emergency within an emergency.)」,尤其八成迫流離失所者均處於食水、衛生環境欠佳的國家,往往令難民在疫情中更顯脆弱。故今屆電影節望在港澳地區籌得港幣30萬以建300口引水井,供敍利亞、孟加拉等國難民應對新冠疫情。

聯合國難民署駐華代表西旺卡.達納帕拉(Sivanka Dhanapala)受訪時表示,疫情下難民與尋求庇護者正面對額外挑戰。(聯合國難民署提供圖片)

為應對新冠疫情,多國實施封鎖政策及各種限制人口流動措施,難民處境更見脆弱。聯合國難民署駐華代表西旺卡.達納帕拉受訪時指,疫情下難民與尋求庇護者面對額外挑戰。他指,難民被安排住在人口密度高的難民營或擠迫的都市住所,不少人無法獲取衛生用品及醫療支援。當中有人因不諳當地語言,而更難獲取當地公共衛生資訊及服務。

不過達納帕拉指,縱然面對上述困難,難民亦能協助解決疫情。他指,曾接受醫療技術的難民能在前線協助拯救性命。此外,有部份國家難民為社區製作肥皂及口罩,甚至有難民餐廳東主為醫護人員提供免費餐飲。「正如我們許多人一樣,難民一直不遺餘力地工作,並與其他人團結一致對抗疫情。(Like many of us, refugees have been working tirelessly in any way they can and in solidarity with the rest of humanity to combat this pandemic.)」他說。

西旺卡.達納帕拉(Sivanka Dhanapala)(左一)認為,此刻確保有清潔食水予被迫流離失所的人,比以往任何時間來得重要。(聯合國難民署提供圖片)

望籌30萬元建300口引水井

是次電影節希望籌得港幣30萬建300口引水井,供敍利亞、孟加拉等國難民應對新冠疫情。達納帕拉指,孟加拉庫圖帕朗難民營(Kutupalong settlement)難民曾向署方反映,疫情下他們需要更頻繁清洗雙手,「但我們沒有足夠的廁所及清洗設施,我們甚至沒有足夠食水去滿足我們基本需求。」該難民營為孟加拉兩大官方難民營之一,目前主要收容逃離緬甸的羅興亞人(Rohingan)。達納帕拉認為,此刻確保有清潔食水予被迫流離失所的人,遠較過往任何一刻來得重要。 為此聯合國難民署正於敍利亞、孟加拉等多國擴大「WASH」服務, 即提供安全飲用水、環境及個人衛生(Water, Sanitation, Hygiene))。

記錄片《自拍逃生日記》講述阿富汗導演哈桑.法茲里(Hassan Fazili)一家因遭塔利班迫害而流亡的「日常」家庭生活。(聯合國難民署提供圖片)

父親節嚴選難民家庭生活記錄片

達納帕拉指,今年難民電影節挑選三套紀錄片以呈現全球難民的真實經歷。他認為相關電影見證近年世界其中一個重大危機──7,950萬人前所未見地因戰火流離失所。適逢電影節與父親節重疊,聯合國難民署特別為今屆電影節挑選記錄片《自拍逃生日記》(Midnight Traveler, 2019)。電影講述阿富汗導演哈桑.法茲里(Hassan Fazili)一家因遭塔利班迫害而流亡的「日常」家庭生活。全片僅由3部手機拍下,終獲柏林影展(Berlin International Film Festival)普世評審團獎及辛丹斯電影節(Sundance Film Festival)國際紀錄片評審團獎。

《自拍逃生日記》導演多年前因拍攝電影而接到塔利班的死亡恐嚇,被迫捨棄一切,為安全逃往別國。(聯合國難民署提供圖片)

達納帕拉談及《自拍逃生日記》裏導演,多年前因拍攝電影而接到塔利班的死亡恐嚇,被迫捨棄一切,為安全逃往別國。按聯合國難民署數據,逾1%的人口正因戰亂及逼害而被迫逃離家園。他認為,該紀錄片揭示流亡家庭的真實生活,直至動亂結束前,他們或無法回到家園與親友見面,同時缺乏食物、護蔭,賭上一切只為尋找一處安全的地方。但不幸地,他們往往在尋找庇護的國家不受歡迎。

《自拍逃生日記》全片由3部手機拍成。(聯合國難民署提供圖片)

被問到有沒有信息希望傳遞予香港觀眾時,達納帕拉重申,難民不是自己選擇成為難民,他們因各種原因被逼逃離家園。而今年電影節主題為 「Everyone One can make a difference, Every Action counts」,他希望眾人不少低估自己與難民同行的力量。他指,每一個人都能帶來改變,他希望每人都能加入他們表達對難民的支持,並在自己的社區行動支持融合及尊重。