【酒吧爭議】天水圍擬開酒吧　月底諮詢期完結　13區議員聯署反對

天水圍近日因開設店舖問題，引起13名區議員群起反對。原來天瑞路88號一空置舖位，擬開設連鎖酒吧，遭到居民反彈，有街坊憂慮開設酒吧會引來治安問題，若最後無法阻止方案，午夜12時後便不會再在該條行人路散步。區議員表示，本月29日諮詢期將完結，其後將有酒牌局聆訊，決定是否批出牌照。

天瑞路88號一空置舖位，擬開設連鎖酒吧，遭到居民反彈。（魯嘉裕攝）

天瑞路88號俊宏軒地下G09、G09A及G10號舖擬開設太平洋酒吧（Bar Pacific），引來元朗區13名區議員聯署反對。有份聯署的巫啟航表示，擬設酒吧的位置位於住宅區內，與最接近的住宅樓宇天逸邨逸潭樓直線距離約40米，附近亦無屏障阻隔，深夜時分所產生的噪音將嚴重滋擾天逸邨及俊宏軒的住戶，影響他們作息。

巫啟航又指，開設酒吧令不良分子聚集，容易引發治安問題，「對面有學校，放學時間小朋友經過附近唔係太好」。他形容同一集團旗下的分店，在過去兩年分別發生如淋紅油、打鬥傷人等刑事案件，質疑該集團是否有能力妥善管理有關場所。此外，就申請處所的樓宇結構而言，該處所只有前門，沒有後門及後巷，所有垃圾及雜物只能經前門傾倒或放置，造成環境衞生問題。

巫啟航指自己於本月16日收到電郵通知，指民政事務處提出約兩星期的諮詢期，29日諮詢期將會完結，其後將有酒牌局聆訊，決定是否批出牌照，「我哋就上址開設酒吧一事向區內居民諮詢，大部分居民都反對，據知警方亦不贊成」。元朗區13名區議員形容是次酒牌申請嚴重違反公眾利益，申請人及公眾雙方的利益衝突無法取得平衡，希望酒牌局在審議上址的酒牌申請時，考慮上述各點，拒絕是次酒牌申請。

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街坊：若開酒吧，12時後不會再途經該處

記者到訪該舖位，發現擬開設酒吧的門口面對單車徑，不時有街坊經過，旁邊的食肆亦將雜物放於門外，令道路收窄。街坊黃女士反對該處開設酒吧，「酒吧搞到好亂，飲酒去蘭桂坊飲啦」，她平時飯後習慣到上址散步，如日後開設酒吧，午夜12時後將不會再途經該處。天恆邨居民李先生亦指，該處一帶環境清靜，如晚上時分發出噪音，定會影響附近民居，「附近有學校，整咗酒吧就變得好複雜，容易有不良分子聚集」，育有一名年幼兒子的他表示，若日後開設酒吧，將減少帶兒子下樓散步的次數。