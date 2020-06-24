【新冠疫情】大型蒸餾水生產商月產千萬口罩　15萬個贈弱勢社群

本地大型蒸餾水生產商轉產口罩，並獲香港品質保證局頒發香港首個「醫用防護口罩產品認證」。屈臣氏實業飲品製造董事總經理陳雲美指，由改建蒸餾水廠房至投產過程產僅45日，目前每月能生產1,000萬個口罩，估計至今售出800萬個。集團亦宣布將於年內捐出15萬個口罩予弱勢社群，初步打算將口罩捐予學校、長者等，但詳情仍有待公布。

屈臣氏蒸餾水轉產口罩逾兩個月。（曾雪雯攝）

45日倉庫改建無塵間

屈臣氏蒸餾水轉產口罩逾兩個月，至今已推出了ASTM Level 2，並擬於6月尾推出ASTM Level 3的口罩。屈臣氏實業董事總經理陳雲美指，早於新冠肺炎疫情爆發之初，集團上下曾全球搜購不同口罩，並置於旗下連鎖店及網站出售，但不足一小時便遭搶購一空。屈臣氏遂打算生產本地口罩，耗45日把大埔廠房倉庫便改建成無塵間。5月初，廠房口罩獲ASTM level 2認證，打算6月推出ASTM Level 3級別口罩。

陳雲美（中）昨領取出香港品質保證局頒發「醫用防護口罩產品認證」及首個獲得ISO 13485「醫療器械質量管理體系認證」的口罩廠房。（曾雪雯攝）

大埔設8條生產線

目前集團於大埔兩廠房設8條生產線，當中6條設於屈臣氏蒸餾水廠房，另外兩條設於長江生命科技廠房，每月在大埔能生產1,000萬個口罩。香港品質保證局昨日（23日）向相關口罩頒發香港首個「醫用防護口罩產品認證」。

口罩廠房目前擁有8條生產線，分兩更24小時運作。（曾雪雯攝）

+ 5 + 4 + 3

市務及業務策劃總經理蕭健敏指，屈臣氏因疫情轉型並不新奇，因蒸餾水本來亦是因疫情而設。他稱，擁有117年歷史的屈臣氏本業為經營藥房，及至19世紀末香港爆發鼠疫，逾萬人喪生。屈臣氏遂生產蒸餾水，讓市民有乾淨食水送服藥物。他指，今次再因疫情變陣是再次為香港而推出新產品，「香港需要甚麼便生產甚麼」。

口罩最後會作獨立包裝。‧（曾雪雯攝）

生產主管：造口罩比造水刺激

集團製造主管蓋文輝向傳媒介紹無塵間指，首條生產線早於4月7日成立。惟當時產量並不穩定，但營運兩個月後的今天，目前平均每日生產34萬個口罩。蓋文輝負責蒸餾水的生產近5年，但因應集團就疫情轉產口罩，他過往熟悉的蒸餾水生產線搬至口罩生產線。他指，為應對口罩生產，集團上下多個崗位亦投入口罩生罩，包括公司工程師、生產線技工及品質監察員等。被問到與造水相比，造口罩有何不同時，蓋文輝指造口罩比造水刺激，因為造口罩需要短時間內回應社會需要。

屈臣氏口罩印上「❤️WE CARE」字樣。（曾雪雯攝）

目前，集團年內捐出15萬個口罩予弱勢社群，初步計劃投放教育及安老方面。蕭健敏指，早前曾接觸校長會，獲悉復課後不少教職員、校工及有特殊教育學童不夠口罩，但目前集團仍未有詳情計劃。