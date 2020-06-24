域多利道「白屋」大學校舍　前身政治犯扣押中心

日前有報道引述消息指，如香港實施國安法後，有關部門可以將嫌疑人不限時間地拘留在特別設施內。報道中形容，該設施與昔日殖民政府用來拘留政治犯的「白屋」（域多利道扣押中心）相似。位於摩星嶺域多利道的扣押中心，於1950年代開始運作，曾是港英政治部唯一專用建築。而早年「白屋」經過活化後，現時成為了芝加哥大學布斯商學院的校舍，雖然已與昔日模樣完全不同，不過細心觀察之下，仍能看到當中留有一些歷史痕跡。

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根據審計署文件，白屋在香港1997年回歸後空置超過十年，到了2010年被評為三級歷史建築；在2013年教育局宣布批出白屋建築群予芝加哥大學布思商學院，校方斥資約5.86億港元將遺址改建成新校舍，過程中亦盡量保留原有建築，例如其標誌性的白色外牆及綠色鐵閘、課室亦保留原有的木地板和石壁爐等，新校舍於2018年年底開幕啟用。

多囚禁與67暴動有關人士

香港歷史研究社李澤恩指出，坊間對於白屋的資料不多，十分神秘，但白屋建築群由軍營和炮台組成，估計早於1950年代已經落成，其後成為扣押中心，被名義上歸於警察部、實則由英國軍情六處直接管轄的「政治部」用作羈押政治犯人，「因為50年代國共兩黨有好多人會落嚟香港（收集情報），所以（英國政府）會要睇住佢哋。」他表示，很多與67暴動有關的人士都曾被扣留在內，「事後有人寫回憶錄先會知道情況，街外人知嘅唔多。」李又指，至回歸前政治部已被解散，其後白屋就一直空置。

中學校長、藝人曾被拘留於此

翻查資料，白屋在1950年代建築物由政治部開始接管，據知一些被懷疑在香港從事間諜活動的疑犯均被拘留於此，過往亦有報道指，疑犯會獨立被關在鋪滿海綿的四呎乘四呎的房間內，期間會受到政治部警員的盤問。據了解，香港華人革新協會秘書蔡渭衡、中華中學校長黃祖芬等均曾被囚禁在白屋內，而藝人傅奇、石慧夫婦更因被懷疑與六七事件有關而被拘留在內達八個月。

記者今天再到白屋所在地視察，只見該處成為了芝加哥大學校舍後，不論是建築物內外都已變得現代化，用上了大量玻璃設計，不過仍保留了原先的白色外牆，而校舍旁的銀禧炮台遺址仍然保留，並對外開放。