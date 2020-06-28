觀塘區議員龔振祺原定於今日（28日）在油塘社區會堂內，舉辦《第一年的故事》展覽活動，惟兩日前龔收到觀塘民政署來信，指活動內容不符申請原意，取消借用場地予主辦團體。龔振祺與另一名觀塘區議員王偉麟，以及參展的工作單位今日舉行記者招待會，對民政署無理打壓表示強烈譴責，考慮入稟小額錢債審裁處追討損失，並促請民政署公開交代取消活動的原因。

觀塘區議員龔振祺（中）與王偉麟（左）及一眾活動主辦及合辦團體，今早10時在油塘社區會堂外舉行記者招待會，並高舉原定在展覽中展出的畫作。（陳蕾蕾攝）

《第一年的故事》原定展示畫作及藝術品，亦設講座及座談會，並會向參與人士派發防疫物資。觀塘區議員龔振祺、王偉麟、社區組織「凝聚觀塘」及設計平台「Project R」等一眾活動主辦及合辦團體，今早10時在油塘社區會堂外舉行記者招待會，龔振祺表示，作為主辦方，活動依合法程序申請，並於3月獲批，目的是以綜合表演形式，透過座談會、藝術品展覽及防疫講座等，促進社區和諧，指活動雖牽涉政治及社會事件，但強調主辦方的取態中立，「我們在座談會上，同時邀請了上屆及今屆的觀塘區議會主席陳振彬及蔡澤鴻到場，他們代表着兩個不同的背景及政治派別，就社會事件及區議會的關係作交流及討論」。

活動原於今日在社區會堂舉行，惟兩日前龔振祺卻收到民政署來信，指活動內容不符申請原意，取消借用場地予主辦團體，「民政署無作出進一步解釋，只是說我們的活動與申請時的目的不相符，當我們再致電民政署油塘聯絡小組成員查問時，卻被對方cut線」。龔振祺批評觀塘民政署此舉與民為敵，在國安法未曾實施前，便已開始製造白色恐怖，對民政署無理打壓表示強烈譴責，要求觀塘民政專員謝凌駿公開向公眾解釋，交代取消租借場地的原因。他指將要求民政專員於7月7日的區議會大會上給予合理理由，並表明會再次入紙申請或另覓場地，又會考慮入稟小額錢債審裁處，賠償物資及場地等金錢損失。

社區組織憂慮創作自由：到底紅線在哪裏？

龔振祺亦在記招上讀出其中一個合作單位「香城教育電視」的聲明，回應民政署取消借用場地作展覽一事。「香城教育電視」形容民政署在欠奉合理的理據下，突然粗暴地取消主辦單位借用場地的權力，不單對主辦單位極不公平，浪費一眾參與團體及表演者的心血，也令街坊錯失一次享受社區活動的機會，批連政府利用不同部門打壓香港人的公民權利及自由。

活動合辦單位「凝聚觀塘」成員Ronnie表示，得悉活動被迫取消時感到失望及疑惑，稱團體並無公開過藝術創作內容，民政署卻以「內容不相符」的理據取消主辦團體租用場地。她憂慮國安法實施後，大眾在facebook及instagram所寫的一字一句，「都是踩緊紅線」，反問「到底紅線在哪裏？」她批評政府連日常藝術品也列入黑名單，「到底我們藝術工作者還有什麼空間可以創作呢？」