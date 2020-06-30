元朗區議員促政府加強南生圍保育工作

元朗區議會今日（30日）在大會中討論南生圍保育問題。有區議員指香港已簽署《拉姆薩爾公約》，有責任去保護濕地和候鳥棲息地，要好好保育南生圍，並再次要求政府以土地收回條例，把南生圍的土地收回，由政府管理及規劃，以保留南生圍自然生態。

民主陣線主席、元朗區議會副主席麥業成指南生圍生態價值高，應該好好保育，他指因為南生圍是私人士地，而近年發展商建住宅途中，曾發生多宗不明火災，燒毀不少植物。他認為香港已簽署《拉姆薩爾公約》，理應要好好保護濕地和候鳥棲息地，而南生圍正是要好好保育的一環，但政府一直放任不理。他指政府未有遵守公約，在南生圍保育工作十分少。麥業成要求環境保護署，漁護署同地政署正視南生圍問題。「因為發展會影響到（南生圍）生態，更會影響到候鳥，而當影響到候鳥就不知會對全世界的生態環境會造成什麼影響。」

南生圍在高峰曾在一個月中火災三次。（資料圖片／林振華攝）

對於保育南生圍一帶，麥業成提到過往曾建議政府使用土地收回條例去處理，把南生圍的土地收回，但方案遭到政府拒絕。「當時政府給予的書面回覆是因為會影響到不同的業權人。」他認為此說法不公平，因為其他地方也曾使用土地收回條例，政府未有一視同仁。麥業成認為最理想的方法是政府用土地收回條例收回，由政府親自管理和保育南生圍。如果爭取不成功，會轉向要求政府加強在地的保育工作，以不會破壞濕地為前提，限制南生圍發展，儘量不要影響當地自然生態。

另一區議員梁德明則提出，在土地收回條例方面，政府在文件中提出公眾不支持土地收回條例，惟該諮詢已在2003年和現在有17年之隔，並質疑政府為何不參考2018年的港大民調，而是用一些比較舊的數據。當時民調結果顯示有八成人支持保育南生圍，更有六成人支持收回土地，就此向相關部門要求提交當年報告。