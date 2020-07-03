近日，立法會議員邵家臻接到求助，指屯門青山灣入境事務中心內，有19名被羈留人士，因不滿被羈留時間過長而絕食抗議，至今已歷時第4日。邵家臻指，得知青山灣入境事務中心內已有人被羈留逾3年，不少羈留人士的身心均受巨大煎熬，他促請入境處盡快改善羈留環境，並加快處理羈留人士個案。

立法會議員邵家臻表示，自上月29日起，一共有19名在屯門青山灣入境事務中心內被羈留人士因不滿被羈留時過長，故無限期絕食抗議，要求獲處方儘快釋放及遣返。邵家臻指，目前仍未清楚絕食人士的背景及被羈留的原因，不過他已聯絡入境處處長，要求介入事件，並希望儘快約見絕食人士。

近日，立法會議員邵家臻接到求助，指位於屯門青山灣入境事務中心內有19名被羈留人士，因不滿被羈留時過長而絕食抗議。（資料圖片／立法會文件）

被羈留可長達3至4年 環境差難耐

邵家臻補充，得知青山灣入境事務中心內有人被羈留長達3年至4年不等，原因或與其所屬國家行政混亂有關，以致無法遣返原居地，加上政府處理被羈留人士個案效率落後，導致被羈留人士需長期活在難以忍受的環境，「他們沒有犯法，但卻仿佛被判上無期徒刑，不知要被羈留到何時，對情緒好大影響，而且在羈留中心的待遇卻比囚犯更差。」

今年3月初，邵家臻聯同立法會議員張超雄及朱凱迪，曾視察青山灣入境事務中心，發現羈留所內有個半呎高的藍色大水桶，每個人要飲水，就必須用個水瓢盛水飲，邵家臻感到極為憤怒及不解：「我都坐過監，監獄入面都有水機、有密封水。放個水桶畀人飲水，究竟有冇衛生常識？」

上月，有關注組織指青山灣入境事務中心環境比監獄惡劣，呼籲政府改善羈留環境，並為前線人員提供相關訓練。（資料圖片／歐嘉樂攝）

過去發生多次絕食抗議事件

翻查新聞，2006年及2008年，該入境事務中心都曾出現過同類絕食個案。邵家臻指，十多年來，懲教處或羈留所對囚犯及被羈留人士的待遇從沒有改善，以致同類事件不斷重覆發生。

青山灣入境事務中心於2005年5月投入運作，2010年起由懲教署移交入境處管理，可收容400名被羈留及違反入境條例等候遣送離港的成年人士。目前被羈留人士包括非法入境者、非法勞工、逾期居留者、提出免遣返聲請及等候遣返的人士等。入境處表示，截至2020年7月1日，青山灣入境事務中心內共有379名被羈留人士，過去6個月，中心內被羈留人士的平均數目為380人。

入境處承認有22人拒絕領取膳食

入境事務處回覆查詢時承認，有12名被羈留者從6月29日中午開始拒絕領取膳食，直至本月1日為止，中心內有22名被羈留人士拒絕領取膳食，目前他們仍拒絕領取膳食。入境處指，自事件發生後，當值醫生有為該22名被羈留人士作醫學檢查，至今沒有被羈留人士表示不適，情緒亦大致穩定。

2014年時，終審法院曾裁定，入境處行使羈留權力時，須遵守普通法的Hardial Singh原則，根據該原則，若入境處不能在合理時間內完成遣返或審核聲請程序，署方不能長期羈留非法入境者。

對於有消息指，有人的被羈留時間過長，以及在中心內受不人道待遇等，處方回覆時表示，青山灣入境事務中心均是根據《入境（被羈留者的待遇）令》（香港法例第115E章）而實施對被羈留人士的各項安排。處方補充，就本事件而言，22名拒絕領取膳食的被羈留人士當中，大部份涉及嚴重或暴力罪行等不良犯罪記錄，而需被遞解離境，其潛逃或再次干犯罪行的風險較高。處方又表示，入境處會就個別個案的情況作出考慮，包括個案正等候的相關程序能否在合理時間內完成等，亦會繼續按現行的羈留政策，適時覆檢每宗羈留個案。