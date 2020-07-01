【社區聆聽】義工七一落區尋社區聲音　深水埗紙皮婆婆盼增生果金

數年前深水埗區議會曾討論，把政府的一億撥款用以興建「深水埗文化藝術中心」，惟民間有不少反對聲音，當中組織「香港公民」曾展開「社區聆聽運動」，最終成功煞停方案，令「一億工程」改為興建多用途社區中心。近期疫情肆虐，加上社會事件不斷，組織數月前開始舉辦「民間抗疫社區聆聽」，適逢七一，他們在不同地點擺街站，並主動與居民對話，希望從中了解不同人士在如此社會環境中的需要。

在2013年的《施政報告》提及政府會在18區每區預留一億元進行「社區重點項目」，當中深水埗區有區議員提出，計劃在石硤尾邨美荷樓對出興建集「排練場地、展覽廳及商舖」於一身的藝術中心；惟方案除了被指與毗鄰賽馬會創意藝術中心（JCCAC）功能重疊外，亦被批評未有充分諮詢居民意見。當時，「香港公民」組織了由多個民間組織團體組成「深水埗公民組織聯盟」，透過與區內不同背景的居民進行「社區聆聽」，就項目提出五項建議，最後透過行動成功地促使區議會重新諮詢。

為了延續社區聆聽活動、了解疫情下不同人士的處境以達至共同抗疫，組織舉辦了「民間抗疫社區聆聽」活動。今天（7月1日）下午，約50名參加者聚集在工廈單位內，首先分組各自進行分享感受和訓練技巧，其後各自前往美孚、長沙灣、南昌、石硤尾四個地點「落區」，以兩人一組的形式邀請市民對話。

盼分裂社會環境中增人與人之間信任

參加者之一的靜怡指，她斷斷續續間落區進行社區聆聽已有數年經驗，今次抵受着高溫亦要前來，她指是希望在分裂的社會環境中增加人與人之間的信任，「過去一年因為社會事件，大家都好似好分裂，好難再有對話......每個人都受到唔少衝擊同傷害，呢個時候聆聽會好重要。」她表示，在社會運動和疫情之下，希望能知道香港人在關心甚麼。至於第一次參加活動的Tim，在今天成功與拾紙皮婆婆攀談，了解到對方希望「生果金」能增加500至1,000元，「試過之後覺得，原來婆婆感受到善意就會好樂意講......想令同我哋接觸嘅人知道大家係連結喺一齊，想知道大家喺個咁變幻嘅社會中，個諗法係點。」

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思考社區如何實踐民主

香港公民發言人林麗玲指出，今天活動屬「民間抗疫社區聆聽」其中一部分，除了是趁着疫情緩和，組織過往也有在七一進行社區聆聽，表示組織的目標是要「促進社區的民主」，「 以前每逢七一都有好多遊行，都會諗返到社區時，點樣可以實踐民主呢？」她又指，今年在疫情、國安法等的社會處境下，更希望藉社區聆聽推動社會改變，「我哋覺得社區聆聽都係一個公民行動......聽咗唔同人士意見，返到嚟會後將意見綜合，得出一啲大家都關心嘅事之後，我哋會攞嚟同政府官員、議員反映。」

「例如一個婦女覺得湊仔好辛苦，我哋會諗，係咪社區設施幫唔到佢呢？又例如視障人士喺疫情下生活有咩大轉變？照顧者又如何？」林麗玲表示，社區聆聽是由下而上的參與過程，並不只是「傾偈」，目標是要找出街坊、居民真正關心的事，「着重嘅係公共性，除咗思考自己感受，更加要諗同社會有啲咩關係。」