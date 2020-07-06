【區議會】馬鞍山綠化地帶建屋　沙田區議會批無諮詢反對項目

香港房屋供應持續緊張，政府早前向區議會提交文件，建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖。其中經研究後認為馬鞍山有四幅「綠化地帶」位於馬鞍山村路、緊貼馬鞍山郊野公園的土地可供房屋發展，預計提供7,220個公營房屋及私樓單位，容納2.04萬人口。日前（3日）的沙田區議會發展及房屋委員會會議中，有議員提出動議，反對在現有基建設施未有改善前推展相關項目，多名區議員就該項目對就近的古蹟、生態、交通以至社區配套的影響表達關注，議案其後獲一致通過。

有區議員關注，發展項目對馬鞍山郊野公園附近的古蹟、生態、交通以至社區配套的影響。（資料圖片／李澤彤攝）

政府早年進行關於馬鞍山「綠化地」發展房屋的研究，土木工程拓展署於2014年4月批出「馬鞍山區八個可供房屋發展用地的地盤平整和基礎設施工程」的可行性研究合約，計劃興建資助房屋。上月底規劃署沙田、大埔及北區規劃處，以及土木工程拓展署房屋工程組，向沙田區議會發展及房屋委員會提交文件，向委員會匯報及諮詢有關馬鞍山可供房屋發展用地的工程可行性研究結果及馬鞍山分區計劃大綱圖的擬議修訂項目。

區議員關注建屋對附近古蹟及生態影響

沙田區區議員容溟舟及陳珮明提出動議，反對在現有基建設施未有改善前推動項目。他們表示，關注項目對就近的古蹟、生態、交通以至社區配套的影響，提及到發展範圍包括了馬鞍山村和信義新村，而現時該兩處未有供水、排污、電力等設施，認為發展時會影響鄰近馬鞍山郊野公園的環境；又指政府在批出有關合約前，並沒有向議會及公眾進行諮詢或通知。此外，他們留意到有關項目欠缺完善交通網絡支援，擔心日後將令交通情況更不勝負荷。

促請大埔區議會一同否決計劃

除此之外，前身為馬鞍山磺場的馬鞍山村一帶，在發展期間其中一條屬三級歷史建築的支柱或需搬遷，而且用地涉及馬鞍山郊野公園邊陲，容溟舟及陳珮明指出，不應因城市發展而置保育、人文於不顧；表示雖然理解香港市民對房屋需求殷切，但基於以上原因，他們仍是強烈反對政府於馬鞍山郊野公園毗鄰的用地改劃為發展資助房屋、私人房屋項目及相關的配套設施。惟由於部分計劃用地屬大埔區議會管轄範圍，會上他們亦動議促請大埔區議會否定修訂《馬鞍山分區計劃大綱圖》，同樣獲得通過。