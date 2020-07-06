屯門公園大媽時隔數月試探性復出　區議員﹕佢哋愈嚟愈醒目

屯門公園淪為大媽載歌載舞的搵食熱點一直引來社會熱烈討論，去年有網民數次發起「光復屯門公園」行動希望改善公園受「大媽」滋擾的情況，未幾屯門區議會成功促使政府取消公園「自娛區」，加上新型冠狀病毒疫情爆發，屯門大媽們近月似乎沉寂不少。惟根據網民所指，屯門公園大媽疑有復活跡象！今（6日）下午3時許，有人在網上群組直播拍攝一段疑似屯門大媽與康文署職員爭執的片段，表演常客喻米英亦身在其中，事件最後在警方介入後告一段落，至少一名大媽疑被康文署檢控。屯門區區議員曾錦榮指大媽「愈嚟愈醒目」，會「企喺行人路到唱」吸引生意，直言目前困境「係修例嘅問題」，會繼續與其他區議員討論如何處理「大媽」擾民的問題。《香港01》正就事件詳情向康文署查詢。

去年7月6日，網民首次發起「光復屯門公園」遊行。（資料圖片）

直播片段所見，有一批疑為表演者和觀眾的中年人士和屯門區議員在近杯渡路南的屯門公園互相舉機拍攝，期間唇槍舌劍不斷，同一時間康文署職員亦與在場大媽和其支持者理論，並打算檢控在公園表演的人士，包括表演常客喻米英，雙方一度爭持不下。其後康文署職員報警求助，警員介入協助調停。大媽和其支持者一度情緒激動，辱罵在場人士包括警員為「曱甴」，有人更一度拒絕出示身分證。經一輪協商與調停，最終康文署職員稱將會票控一名大媽，聚集人士終在下午約4時許散去。

去年屯門公園表演者娜娜和「Happy伯」的互動引起一時佳話。

大媽情緒激動踩上樹根拒絕落地

屯門區區議員曾錦榮今午在現場協助處理事件，他稱早在一星期前便已接獲街坊投訴，指屯門公園大媽疑似復出，不時有人在公園「試探性式唱吓又走」。直至今日下午，康文署職員到屯門公園勸喻該班大媽離開，惟爭執間有一名大媽情緒激動踩上公園內一棵樹的樹根，康文署職員遂根據《遊樂場地規例》中的財產保護條例要求她停止踩住樹根，該名大媽並未有配合，康文署經理遂報警並稱會行使《遊樂場地規例》第21條防礙人員執合職務檢控該名中年女子，惟大媽再次拒絕出示身分證明文件，康文署將會聯絡警方索取資料以作出票控。

新型冠狀病毒疫情下，屯門公園被圍封，大媽擾民的問題曾一度消失。（資料圖片）

曾錦榮續指，由今年2月起，由於新型冠狀病毒疫情下，屯門公園被圍封，大媽擾民的問題曾一度消失。惟期間大媽曾「轉型」為生意續命，例如「娜娜派口罩」、疑似賣水予顧客「摸手仔」等。區議員曾多次在區議會就屯門公園情況討論，惟大媽「愈嚟愈醒目」，會「企喺行人路到唱」吸引生意，曾錦榮直言目前困境「係修例嘅問題」，會繼續思考和與其他區議員及康文署討論如何更有效處理大媽擾民的問題。