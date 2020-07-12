【超級單車徑】屯門至馬鞍山單車徑料9月開通　踩足全程需6小時

連接新界東西的超級單車徑有望在9月貫通，發展局局長黃偉綸今日（12日）在其網誌透露，元朗至上水一段的單車徑，其中攸壆路部分已於上月啟用，餘下路段會在今年9月或之前開放，屆時長達60公里的屯門至馬鞍山單車路線將會貫通，踩足全程需約6小時。

當局早年宣佈新界東西單車徑計劃，惟延誤多時。土木工程拓展署在網誌稱，希望透過改善工程，將新界單車徑連接起來，貫通新界東西，其單車網絡包括長約60公里的屯門至馬鞍山主幹線，由屯門經元朗、上水、粉嶺、大埔、沙田至馬鞍山，至於荃灣至屯門的主幹線則長約22公里，沿荃灣至屯門海濱興建。

網誌中提到，屯門至元朗、以及上水至馬鞍山路段已落成，並開放予公眾使用，至於貫通該兩個路段，即連接元朗至上水的一段單車徑，沿元朗攸壆路部分亦於上月啟用，餘下路段料於今年9月或之前開放，屆時屯門至馬鞍山整段長約60公里的主幹線路段便會完成，按一般市民的踏單車速度計算，完成整條路線需約6小時。

預計明年初完成荃灣至屯門路段工程

此外，署方亦正推展荃灣至屯門單車徑主幹線工程，其中荃灣青荃橋至灣景花園一段，料可於明年年初完成，並開放給公眾使用。土木工程拓展署介紹路段時指，單車徑的走線會優先選擇風景優美的地方，以及途經具文化特色的景點，例如元朗錦田河、新田大夫第等，以提升單車徑的吸引力。署方又指，工作團隊已考慮走線對附近居民、環境及生態的影響，避開一些自然保育區、雀鳥棲息地等，又會特別在單車徑旁種植植物，以綠化社區環境。