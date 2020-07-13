【新冠肺炎】水泉澳街市人流銳減九成　部分商戶暫時停業

在上周五（10日）32宗本地感染新型肺炎個案中，有11宗來自水泉澳邨明泉樓。明泉樓累計有12名居民確診。疫情爆發令水泉澳邨居民人心惶惶，衛食物及生局局長陳肇始更呼籲水泉澳邨居民應該留在家中，幫助截斷傳播鏈。水泉澳的街市和商場近期格外冷清，有商戶表示生意一落千丈，難以維生及交租，決定暫時停業。亦有居民指，現在街市的人流比以往銳減九成。

今（13日）記者直擊水泉澳的萬有街市，只見現場有零星店舖營業，大部分店舖已把店面收拾好，攤位上僅留有價錢牌及工具。

住在水泉澳的甄婆婆相信居民對疫情感到擔憂，她指現在街市的人流比以往少了九成。她透露，過往街市有許多人買菜，惟現在較為冷清。今天甄婆婆到街市原是想買水果，但水果舖已連續兩日都沒有開。她補充：「一驗到有（確診者）水果舖就收檔。」住在附近的甄婆婆透露，她常常來這個街市買菜，覺得街市衛生狀況向來也不錯：「現在（街市）的情況很乾淨，其實平時也沒有骯髒。惟病毒是人傳人，令人擔心。」

住在水泉澳的甄婆婆表示，自明泉樓爆發疫情後，街市人流只餘下日常的一成。

在街市經營雜貨店的黃先生，也是水泉澳（河泉樓）的住戶。他對疫情感到擔心，並將防疫物品放在店舖內，方便使用。黃先生表示：「我也感擔心受到感染，唯有多洗手。（病毒）人傳人，我盡量不和人近距離接觸。唯有這樣，也沒辦法。」他指出，以前街市人流不多，現在再減少三分之二的人流。黃先生無奈地說：「現在的生意額大幅下降，以前每天的營業額有四至五千，現在只有一千多。」他更擔心現時收入低，沒能力支付租金：「無辦法了，怎會還有得交，要拿些棺材本出來用。」就此他希望承辦商能提供一些津貼如減租，助他渡過難關。

在街市經營雜貨店的黃先生，也是水泉澳（河泉樓）的住戶。他表示：「現在的生意額大幅下降，以前每天的營業額有四至五千，現在只有一千多。」他更擔心現在的收入低企，他將沒力支付租金：「無辦法了，怎會還有得交，要拿些棺材本出來用。」（倪禮碧攝）

沙田區政乙泉區議員丘文俊表示，水泉澳的街市和商場使用率一向較低，居民習慣到其他地方購買日常用品，而商場內較大型的超級商場仍有營業。他認為在面對疫情時，更重要的是資訊的流通，他相信現在水泉澳的商戶普遍不知道自己的店舖有沒有感染者曾經到訪。對於商戶經營困難方面，他則認為在疫情下，經濟也不好。房屋署若能暫時免除租金或政府能再次發放防疫基金予他們會是最直接到位。

加上，在檢疫工作方面，衛生署也只向明泉樓住戶收集樣本。但對於商戶，衛生署只有派發檢疫工具，並讓他們自行交回相關地點。丘認為其便利程度會直接影響商戶參與意慾：「現在在水泉澳的商戶約有五百人，你叫他們自己交回，有多少人真的會去做？衛生署更說化驗不一定要交。我們不清楚過往11個確診個案曾去哪裏，但有很大機會曾在邨內四處走過。」他認為衛生署應仿效明泉樓的做法，派職員和商場管理處合作協助收回樣本。

在防疫方面，丘則指市民不能只依賴清潔工人，每個人應自己做好防疫工作。他提出如日常按升降機，若僅靠清潔工人每一至兩小時的清潔，是不足夠的，應該要在按下後就為自己進行消毒。