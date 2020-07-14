新冠肺炎爆發第三波疫情，政府昨晚（13日）宣佈，自明日（15日）起，全港餐廳晚市禁堂食，只准外賣，為期7日。有經營午市及晚市的火鍋店指，受政府新政策影響，公司無奈決定將關閉7日。另外，有專做上班一族生意的食肆指，自上星期以來，門市客人已明顯減少，儘管餐廳已推出外賣優惠，但仍預計生意會少6成。店主又批評政府防疫工作做得太遲，如早前豁免部分入境人士檢測等，變相令疫情再次爆發。

政府昨日宣佈，所有餐廳自明日凌晨開始，每枱人數限制4人以及餐廳只能坐半滿；下午6時至翌日清晨5時為止，餐廳亦不能提供堂食，只可供應外賣。記者今午1時左右到荃灣一間火鍋店「緣聚鮮鍋」視察，發現餐廳只有寥寥兩桌客人。

荃灣一間火鍋店「緣聚鮮鍋」，午餐時間只有廖廖兩桌客人。

餐廳經理張先生指，昨日接到公司通知，指火鍋店會從明日起關閉7日，是自今年以來第一次因疫情而關閉餐廳。現時餐廳已陸續向在周末訂位的200名客人取消預訂。張經理指，自上星期疫情反彈以來，生意已跌至剩下3成，現關閉餐廳7日，預計將損失每月1/4收入，「主要是因為整個晚市無得做，過去雖然有限聚令，我們仍有晚市可幫補」。

為了配合疫情，不少火鍋店推出外賣套餐，不過張經理則表示，從未考慮過推出火鍋外賣，「做外賣成本會貴多2至3成，而且我們提供炸物，如果將食物外賣，質素都會變差」。

另一在荃灣昌安中心的餐廳「泰迷你廚房」，午飯時段亦只坐了2桌客人。

小店店主盼政府推津貼幫忙交租

另一在荃灣昌安中心的餐廳「泰迷你廚房」，午飯時段亦只坐了2桌客人。老闆娘蕭小姐指，早兩日仍有附近上班人士來用饍，但今日人流明顯減少。她早於上星期推出「抗疫優惠」，如外賣飯盒減5元，希望吸引客人。她批評，政府防疫措施有漏洞，如早前向部分入境人士如船員及機師豁免強制檢疫等，間接令疫情再次爆發。她預計，未來生意會少6成，期望政府能推出津貼幫補租金，「商場不讓我們早開做早餐時段，如果全部轉做外賣，其實都做唔到幾多個，希望政府可以幫忙交租，或者幫忙交水電幫補」。