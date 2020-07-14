W1巴士線周日停運以914取代　區議員：這是正確決定

廣深港高鐵香港段通車接近2年，政府初期表示為方便市民來往高鐵西九龍站，招標經營三條巴士路線，其中一條便是由城巴所經營的W1線（來往金鐘站巴士總站及西九龍站巴士總站）。今年年初，運輸署指出，因W1線的乘客量持續偏低，為更有效運用資源，根據調整巴士服務的指引建議取消此路線。其後署方更表示，認為取消路線後不會對乘客造成太大影響，故決定今年第三季落實取消，終在本周日（17日）正式停運。

告示指W1線將會在周日（17日）停運。（Facebook 專頁《香港公共交通智庫》圖片）

最繁忙時段載客率僅17%

事實上，早前因受新冠肺炎疫情影響，該線由今年初已暫停服務。翻查區議會文件可見，W1線於早上5時45分至深夜12時00分提供服務，上午繁忙時間班次為30至35分鐘一班，惟其在最繁忙時段載客率僅有17％。

W1以往在最繁忙的1小時的載客率僅得17％。（截取於區議會文件）

中西區觀龍區議員梁晃維認為運輸署把W1線停運是正確的決定，因為W1本就是不必要的路線。他表示：「W1線和914的路線太過相近，基本上是完全沒有分別。兩者均能到達西區海底隧道和西九龍站。唯一分別只是W1線會直接繞到西九龍站下，而914線則停在柯士甸站附近。」他表示其實兩者分別不太，市民普遍也不會介意多走幾步前往西九龍站。此外，梁形容W1線是載「空氣」，他解釋：「因為會乘坐W1的人少之有少，雖已營運一年至兩年，其載客量依舊十分低。」他認為市民普遍會選擇坐鐵和914前往西九龍站。