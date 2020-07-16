葵青區議會議性別平等及性教育議題　預留20萬辦基層婦女權益活動

今午（16日）葵青區議會青年事務委員會性別平等及性教育工作小組舉行第一次會議。席間小組同討論本年度活動35萬預算及工作計劃，包括兩項推廣性教育及基層婦女權益活動。

葵青區議會青年事務委會性別平等及性教育工作小組今午（16日）舉行第一次會議。（曾雪雯攝）

葵青區議會曾於5月12日的區議會大會討論「2020至21財政年度葵青區議會財政預算草案」，當中預留35萬元予轄下的青年事務委員會性別平等及性教育工作小組用作本年度活動之用。而35萬元預算將用作舉辦兩項活動，包括20萬元用作性教育活動，以及15萬元用作基層婦女權益活動。

性別平等及性教育工作小組成員於今午討論工作及財政預算。就撥款推廣性教育活動，小組主席、葵青安灝區議員譚家浚指，小組暫擬舉辦工作坊推廣性教育、懷孕知識及家長與子女間應如何處理性教育。除工作坊外，流動圖書館亦是另一活動方向。

祖堯區議員蔡雅文則建議應優先研究舉辦流動圖書館的可行性。（曾雪雯攝）

葵青青發區議員劉子傑認同小組在區會平台推動性教育，彌補政府較少處理的性教育議題。但他憂慮疫情肆虐下，舉辦性教育工作坊是否合適。祖堯區議員蔡雅文則建議應優先研究舉辦流動圖書館的可行性。

至於舉辦基層婦女權益活動，譚家浚指活動大綱是為區內有剩餘勞動力的基層婦女而設。活動由區議會資助，讓基層婦女能再就業，他以疫情下製作布口罩為例，指若基層婦女與區內年輕人合作生產，除賺取少許金錢外，亦能將產品轉送回區內。

譚家浚（中）指，日後小組公開招標邀請非政府組織合作，以確保遴選過程公開公平。（曾雪雯攝）

會上又討論小組活動一改過往「局限性邀請」的慣例，日後將公開邀請非政府組織合作。譚家浚解釋，過往小組習慣局限性邀請非政府組織合作，由小組於最多5個機構中挑選一個。但經葵青區議會成員討論後，決定改成日後公開招標，邀請非政府組織合作，並在網上宣佈相關事項，讓有意合作的非政府組織均能自薦參與，以確保遴選過程公開公平。

相關活動工作計劃及財政預算將於8月5日，本年度第四次青年事務委員會上討論及通過。