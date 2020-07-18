新冠肺炎｜理大要求學生下月回校筆試　學生憂播毒盼改網上考

本港新冠肺炎疫情迎來第三波爆發，今日（18日）累計確診數目高達1778宗，超越2003年的「沙士」。由於疫情變幻莫測，確診者中不少人確診來源不明及無病徵，香港人人心惶惶。香港理工大學在疫情肆虐期間，堅持要求學生回校出席下月3日至14日期間的考試，令學生大為不滿，擔心人多聚集時會傳播病毒，批評校方置學生健康於不顧，遂去信要求校方改為網上形式考試，惟未獲接納。有區議員表示，考生需要在密閉空間逗留數小時，具有一定風險，已去信理大校長關注事件。 理大回覆查詢指，校方及各院系老師已審慎考量在校内進行考核的必要性、滿足專業資格認可的要求等因素，而作出相關決定。

一名理大土木工程科學生向《香港01》透露，早前受疫情影響，部分於5月應考科目，考生獲准選擇改於8月考試，故理大將於8月3日至14日期間進行筆試，涉及86個科目。亦有部分學科於5月時已獲准改為網上考試，但土木工程科不在此列，當時校方解釋因此科目屬一項專業科目，若透過網上形式考核會出現認受性問題，不被工程師學會認證，故維持校內考試，但考生可在8月才應考。

學生盼校方採納網上考試意見避疫

他續指，日前校方要求學生依時返回學校考試，惟近日本港疫情死灰復燃，更日趨嚴重，部分科目更有百人應考，同學認為應避免社交接觸，故日前去信校方了解會否改為網上考試。學系回覆指會按照校方的安排處理，同日校方便向學生發電郵，通知考生如常回校考試，惟校方未有解釋堅持的理由。事件引起不少學生不滿，受訪學生亦質疑部分確診者沒有病徵，校方是否有信心進場考生沒有被感染，以及如何確保不會出現爆發，希望校方採納學生的意見，改為網上考試。

油尖旺區議員林兆彬表示，他接獲理大學生的求助，指大學將於8月3日起進行考試，要求學生返回校園應考。學生曾多次向校方要求改為網上考試，惟校方未有接納意見。林指出，今日已有逾120宗確診及初步確診個案，認為疫情嚴重，而考試時考生需要在密閉空間逗留數小時，一旦有確診者，恐會出現傳播，而且校方亦未有向學生交代有何防疫安排，例如每張檯會相隔多少米。他希望校方接納學生意見，並已去信理工大學校長查詢事件。

油尖旺區議員林兆彬認為學生的訴求合理，已去信理大校長關注事件。(資料圖片／盧翊銘攝)

理大﹕考量校内考核必要性作相關決定

香港理工大學發言人回應事件表示，有關理大安排於8月份在校舉行之考試，校方及各院系老師已審慎考量在校内進行考核的必要性、滿足專業資格認可的要求等因素，而作出相關決定。

校方指一直密切留意疫情的發展，就各項教學及考核安排作出適當的調整，並嚴格實施及執行相關的防疫措施，包括要求進校人士填寫旅遊及健康申報，進行體温檢測，所有學生在校園必須佩戴口罩，校方亦會因應社交距離的需要作出試場安排。

至於目前仍在香港境外，未能返港進行校内考試的同學，校方指可以聯繫學科老師，老師會酌情考慮其他方式進行考核。