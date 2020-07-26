【新冠肺炎】中環報販疫情生意重挫再遇劫　協會促放寬可售賣產品

報檔小販在數碼化生活下變成夕陽行業，近月受疫情影響下，生意額直線下降。中環士丹利街一報檔上月遇竊，約80條香煙（總值約5萬元）被人偷去，檔主需向家人借錢過活。報販業界代表表示，最近疫情反覆，各行各業均受到不同打擊，而政府的防疫抗疫基金只是杯水車薪，長遠來說希望政府能放寬可售賣產品，以及加大抗疫基金援助金額，助報販渡過難關。

中環報販林太憶述上月報檔遇竊事件。（陳康智攝）

上月19日，中環砵甸乍街與士丹利街交界石板街一個報紙檔遭人爆竊，東主林氏夫婦損失共約6萬元現金及貨物，林氏夫婦報警處理。遇竊檔口在上址開業28年，近月本港疫情肆虐，嚴重影響生意，再加上遇竊損失慘重，夫婦頓感徬徨。事隔一個多月，警方回覆查詢時表示，暫未拘捕涉案人士。

涉事檔主林太表示，遇竊後資金周轉頓時出現問題，需向兒子借錢度日，「啲積蓄俾個賊拎晒，又捉唔到個賊，好彩個仔借錢畀我買番啲煙」。由於疫情肆虐，生意大跌七成，報檔原本每天營業至晚上8時，林太亦提早兩小時關店，「邊有人買嘢？以前都有啲遊客買水，𠵱家中環靜咗好多，坐喺度hea，根本無生意做」。她慨嘆自己年紀大，根本無法轉行，目前只靠做熟客生意餬口。大部分報販是基層長者，數萬元的損失對他們已是極大影響。

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政府3月時曾推出防疫抗疫基金，讓持牌固定攤位小販及流動小販申請一次性5,000元資助。被問及疫情下政府的抗疫基金是否能解燃眉之急，林太認為只是杯水車薪，慨嘆「有好過無」，長遠來說應放寬可售賣產品的限制，「我哋都唔想依賴政府，想自力更生」。

香港報販協會副會長林長富形容，他認為疫情對報販是雪上加霜，「疫情無遊客，生意直線下降，早前業界申請李嘉誠基金會『應急錢』計劃，亦有合資格的小販申請政府的防疫抗疫基金，獲5,000蚊資助」，但資助也只是聊勝於無，難以協助報販渡過難關。林長富認為紙媒本身已屬夕陽行業，報販絕不可能單靠賣報紙維生，長遠來說，希望政府應放寬規例，讓報販除了賣水，可同時售賣汽水及其他種類的飲品，增加收入。