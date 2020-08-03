大埔熟食中心重開　半數餐廳未開業　食客排半小時等豬扒麵外賣

大埔熟食中心歷年來被指天花漏水及排氣管老化，自今年農曆年間起重修關閉半年後，於上星期重開。不過直至今日（3日），熟食中心內仍有約半數餐廳未重新開業，亦有餐廳檔主指即使翻新後仍有天花漏水問題。縱然近期本港每天有過百宗新冠肺炎確診個案，惟中午時分，有聞名的餐廳外買外賣的人仍大排長龍，有特意自備餐具前來的食客指，十分懷念熟食中心的豬扒麵，即使外賣要等半小時亦值得。

大埔熟食中心由今年2月起，為了進行改善滴水、更換假天花及天花喉管的保溫層，而關閉裝修5個月後，於上星期起開新開放。（黃文軒攝）

大埔熟食中心由今年2月起，為了進行改善滴水、更換假天花及天花喉管的保溫層，而關閉裝修5個月後，於上星期起開新開放。今日中午1時，約有30名食客在聞名的「東記」豬扒麵檔前排隊。街坊兼食客李小姐指，估計要等候半小時。她又指，過去每個月都會前來光顧豬扒麵檔，半年吃不到令她十分懷念那味道。故今日特地帶備自己的餐具，前來買兩間豬扒麵檔的外賣，打算回家當午餐，「現在咁少座位，留返啲位畀有需要的人。」

食客一家三口捧場 需分兩桌坐

母女李小姐及曾小姐與家人今日亦特地前來，打算光顧豬扒麵檔，可惜已經沽清，白走一趟。她們指，過去每星期都會來熟食中心吃馳名的魚蛋麵、豬扒麵等，如今重開終於可再前來。不過李小姐表示，如今因應兩人限聚令，今日一家三口前來，另一人卻要被逼在別桌坐，不過她則指不太擔心在熟食中心進食增加傳播風險，「出面茶餐廳仲逼」。

今日中午1時，約有30名食客在聞名的「東記」豬扒麵檔前排隊。（黃文軒攝）

有檔主指裝修後仍有滴水問題

記者今日到場觀察，出入熟食中心不同入口處都會有保安員負責量體溫，而昔日熟食中心發霉的天花板已變得煥然一新，不過有檔主卻指，中心內部分位置仍有滴水問題。而因應政府頒布的1.5餐桌距離防疫措施，中心內有一半枱被圍封，一張枱只能坐兩人，除兩檔較著名的餐廳現人龍外，其餘檔口的人流亦不算太多。

記者今日到場觀察，出入熟食中心不同入口處都會有保安員負責量度體溫。（黃文軒攝）

熟食中心其中一檔粥麵店老闆娘陳小姐指，熟食中心翻新後變得美觀，不過與翻新前對比似乎仍未見太大變化。她又表示，餐廳經歷半年後重開，無法受惠先前的熟食中心租金優惠，如今生意又大跌起碼五成，對前景不樂觀。不過她指，現時政府容許早午堂食總比上周全日禁堂食好，「上星期根本冇人買外賣，一單生意都冇。」