逸東酒店聯餐廳推待用餐免費派飯　食肆：大家都艱難，希望幫到人

政府的晚市禁食肆堂食令仍然生效，位於佐敦的逸東酒店繼早前借出宴會廳供人進食外，日前與隸屬酒店的食肆合作，於今日（8日）推出待用餐計劃，食客到場購買待用餐後，有需要的人士即可到場領取。有參加待用餐計劃的餐廳東主表示，期望透過待用餐能為港人帶來一點溫暖。而昨日（7日）則有人特地從柴灣前來購入十份待用餐，她表示這種助人模式能達雙嬴，「幫得到人嚟又唔使尷尬」。

逸東酒店日前推出「Pay It Forward 美味共享」計劃，有三間隸屬酒店的餐廳，包括Flower Years、Fûhn及靚湯廚房，除了捐贈免費餐點外，市民亦能到以上餐店購買待用餐，有需要的人市可自行到場領取，費用全免。逸東酒店表示，為保受惠者的尊嚴，絕不會對領餐的人士作出詢問。

專售老火湯品的「靚湯廚房」負責人Martin表示，自今日起，有需要人士可到店選一套餐，包一款老火湯及一飯菜。

「靚湯廚房」負責人Martin表示，領取餐點人士可從以上餐單任選一款套餐。（黃文軒攝）

Martin補充，除了待用餐外，店內已預留一定數量的套餐供有需要人士領取。他指，當初酒店邀請他參加計劃時，他已一口答應，「這個時候大家都艱難，希望可以幫吓香港人，而湯水是最能暖到人心。」目前待用餐反應熱烈，一日內已有人認領15份餐，今日起會正式派發。

三間隸屬酒店的餐廳，包括Flower Years、Fûhn及靚湯廚房，除了捐贈免費餐點外，市民亦能到以上餐店購買待用餐，有需要的人市可自行到場領取。（黃文軒攝）

另一參與計劃的餐廳 Fûhn負責人譚先生指，本來已有派飯計劃，剛好酒店牽頭推行便順勢參加。他指，在疫情下飲食業生意慘淡，每天餐廳新鮮熬成的湯底無法留夜均要丟棄，食材損耗巨大。他期望透過待用餐能幫助有需要人士，同時為餐飲業打打氣，如派飯反應熱烈，或會在其他分店推行。

Fûhn有湯粉及撈檬供人選擇。（黃文軒攝）

譚女士昨日特地從柴灣前來逸東酒店，她一口氣購買了10份待用餐，價值逾600元。她表示，前日在網上看到有待用餐計劃，認為該助人模式不錯，「有能力就幫吓人，對方又唔洗尷尬。」她又表示，政府的抗疫措施如關閉堂食等完全無視市民需要，故只能靠香港人自救，「我覺得佢唔係為市民着想，幫市民唔係咁樣諗。」