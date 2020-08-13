荃灣悅來酒店裁員20多人　酒店工會憂同行仿傚掀裁員潮

受新冠肺炎疫情影響，本港旅客大減，不少打工仔失業，當中酒店業更步入「寒冬」。香港酒店工會昨日指，荃灣悅來酒店因市道低迷而裁員20多人，其中更包括部門級主管。酒店業工會批評，悅來酒店歷史悠久，應在艱難時期與員工共同進退。工會亦擔心會有其他酒店跟從風氣裁員，令更多酒店業人員失業。

香港酒店工會昨日（12日）在其社交專頁發文指，收到消息稱荃灣悅來酒店因市道低迷而即時於本月11日裁員20多人，當中包括部門主管級員工，另獲悉酒店已按照勞工法例，向員工賠償代通知金及遣散費或長期服務金。

工會又補充指，悅來酒店營運多年，「過去數十年的利潤必然豐厚」，又指「公司必然有能力承受數月的虧損」，批評是次裁員是「揸壓員工獲取最大利益，利用員工後不甘與員工共渡時艱」。

香港酒店工會昨日（12日）其社交專頁發文指，收到消息稱荃灣悅來酒店因市道低迷而即時於本月11日裁員20多人。（資料圖片）

香港酒店工會主席徐考澧表示，疫情爆發只發生了幾個月，認為「蝕咗幾個月嘅錢，無必要咁就炒人」。徐考澧又指，目前許多企業都在水深水熱當中，擔心悅來酒店是次裁員會令其他酒店效法其做法，令更多人失業。他又認為政府應盡快推出失業救濟金，協助失業人士渡過難關。

上月徐考澧亦收到來自悅來酒店一名員工報料，指他曾在7日接觸過酒店內的船員確診者，他其後得悉事件，便向酒店要求即時下班求醫，惟高層卻回應指「你返埋今日先算」，該員工又指，酒店在船員確診當天，為其到過的餐廳消毒，惟消毒前僅告知員工「要做工程」，負責消毒的員工並不知道事件與確診者有關，徐考澧批評酒店做法極不負責任，罔顧員工及住客安危。

翻查政府「保就業」計劃獲資助名單，悅來酒店所屬的合和實業有限公司並不在名單之列。目前《香港01》正向酒店查詢。