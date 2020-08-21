新冠肺炎疫情未止，市民口罩的需求依然高企。「口罩令」下，如果市民在外不幸弄髒口罩，身上又沒有後備口罩，尷尬之餘亦存在安全問題。有見及此，有大型企業在全港不同地方設置共36部的自助售賣機，讓市民能更方便及快速買到防疫用品。

屈臣氏蒸餾水繼月前改建部分蒸餾水生產廠房成為口罩生產廠，現時推出「We Care同心抗疫自助售賣機」銷售不同種類輕便的WatsMask口罩套裝。自助售賣機主要設在人流較多的交通樞紐，如港鐵站、渡輪碼頭、 院校及醫療機構，方便市民購買。現時在調景嶺站、沙田站、大學站、中環2號碼頭、香港中文大學及香港公開大家已設有自助售賣機，稍後將會擴展至更多地方。

自助售賣機接受八達通付款，並設有不同類型的抗疫產品選擇。當中包括「We Care同心抗疫」套裝（內含三個獨立包裝 WatsMask ASTM Level 3口罩、 一支屈臣氏蒸餾水及四包裝的1.5毫升70%酒精含量搓手液，售$25），「We Care同心抗疫ASTM Level 2口罩」套裝（一套五個獨立包裝WatsMask ASTM Level 2口罩，售$25），「We Care同心抗疫 ASTM Level 3口罩」套裝（一套五個獨立包裝WatsMask ASTM Level 3口罩售$30）和「We Care同心抗疫ASTM Level 2口罩」獨立包裝（單個獨立包裝WatsMask ASTM Level 2口罩，售$4）。

購買方式程序：

屈臣氏實業飲品製造香港區商務總監劉翠鳳表示，是次在「We Care同心抗疫自助售賣機」中的口罩皆是自家製造，口罩更是香港首間獲得香港品質保證局頒發「醫用防護口罩產品認證」及「ISO213485 醫療器械質量管理體系認證」，其安全品質標準及嚴謹生產流程達到國際標準。套裝內的搓手液出產地為韓國，含有70％酒精成份。

屈臣氏實業飲品製造香港區商務總監劉翠鳳表示，是次在「We Care同心抗疫自助售賣機」中的口罩皆是自家製，其安全品質標準及嚴謹生產流程達到國際標準。（曾鳳婷攝）

屈臣氏蒸餾水代表表示，決定增設自助售賣機售賣抗疫套裝，是為了配合市民繁忙生活、日常出入的需要及對高質素口罩的渴求，擴大銷售網絡，符合不同市民的需求，「若是在我們門市購買口罩，就能購買盒裝，放在家中。若外出時，手上沒有備用的防疫用品，便能在自助售賣機購買套裝，一次過有口罩、水和搓手液。套裝以圓筒長盒包裝，方便隨身攜帶。自助售賣機亦有提供獨立包裝口罩，市民可因應不同需要去選購」。