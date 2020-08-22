新冠肺炎疫情持續，日前青山灣入境事務中心（下稱中心）發現有羈留人士確診。據悉，確診為泰籍人士，在本月16日進入青山灣入境事務中心，並在兩日後的晚上發現其確診，並即時把他送往醫院接受治療。與確診者同處一個羈留室的三名被羈留人士，以及五名在中心執勤的入境處人員已獲安排送往檢疫中心接受隔離。CIC關注組日前曾到訪中心，認為中心給予羈留人士的防疫物不足夠。 入境處則指中心人員在執行職務時必須佩戴口罩，而被羈留人士在中心活動期間亦會被要求佩戴口罩。據了解，中心聽取衛生防護中心的建議後，暫停探訪服務，暫未知何時會回復正常。

CIC關注組成員Amy表示，在得悉青山灣入境事務中心有人士確診前，自己曾到訪中心，「我在周二曾到中心探望其他羈留人士，發現中心內仍有不少人沒有戴口罩。」她解釋，因羈留人士所接收到的資訊較少，不太清楚疫情發展，有些更認為在中心內便是安全。以她所知，中心並未有暫停探監。發現確診者後，她發現中心開始規定羈留人士必須戴上口罩，並為他們提供消毒物資。「今天派發了一個口罩，但沒有提供含酒精的消毒物品，可能入境處怕有危險，所以不派給他們。有羈留人士告訴我，就此安排不太安心」。現時關注組成員若前往探監，也會帶濕紙巾給他們使用。

今年6月29日，20多名羈留人士因不滿處方無限羈留的做法，開始絕食抗議，至今仍有10名羈留人士繼續。Amy指，當中有一名羈留人士因不適入院。她指該名人士周三（19日）再次因為不適入院，目前在屯門醫院留醫。她轉述該名人士指，第一次從醫院回來後，該名人士曾向關注組表態將堅持絕食活動，惟其後竟被入境處職員逼他進食，甚至遭他們動粗。關注組曾就事情向入境處查詢，入境處則否認事件。

入境處回覆查詢指，8月16日，警方拘捕一名逾期逗留的泰籍人士，並於同日把他送往中心羈留等候檢控程序。該名泰籍逾期逗留人士與另外三名新進入中心的被羈留人士獲安排隔離和抽取深喉唾液樣本進行病毒測試，在等候檢測結果期間，該四名人士並沒有與在中心的其他被羈留人士或任何公眾人士接觸。該名泰籍人士於8月18日晚上確診2019冠狀病毒病，已即時送往醫院接受治療。

入境處加強羈留中心防疫措施

與確診者同處一個羈留室的上述三名被羈留人士，以及五名在中心執勤的入境處人員被列為該確診者的密切接觸者，已獲安排送往檢疫中心接受隔離及醫學監察。處方會積極配合衞生防護中心的檢疫措施，盡快安排中心內所有被羈留人士及入境處人員進行病毒測試。同時，入境處亦已安排全面清潔及消毒相關的羈留室。

因應2019冠狀病毒病的最新發展，入境處已加強中心的感染預防控制工作，包括定時徹底清潔及消毒所有羈留設施。中心人員在執行職務時必須佩戴口罩，而被羈留人士在中心活動期間亦會被要求佩戴口罩；中心每天會量度所有被羈留人士的體溫，若被羈留人士出現發燒徵狀，中心的醫護人員會立即為他們提供醫療檢驗。如有需要，當值醫生會安排被羈留人士轉往公立醫院接受進一步治療。中心會不時檢討及更新已採取的防疫措施，以防止傳染病的傳播，繼續為所有被羈留人士、中心人員和探訪人士提供安全的環境。

入境處又指，2020年8月19日，青山灣入境事務中心內有11名被羈留人士拒絕領取膳食。入境處人員會繼續密切留意他們的健康狀況，24小時當值的醫護人員亦會定時為他們作醫學檢查。如有需要，會即時將有關人士送院作進一步檢查。