關注基層團體偕馬灣小店搞網上墟市　疫市提供短期就業機會

新冠肺炎疫情持續，限聚令下各行各業的生計大受影響，小店更是首當其衝。關注草根生活聯盟及香港基督少年軍的BBazaar創藝館，與墟市檔主及馬灣區內的小店合作，今日（23日）舉行「馬灣夏日網上市集」，以直播形式介紹參與墟市人士的產品，有興趣的市民可留意或重溫直播，於網上平台下單購買。有參與網上墟市的檔主表示，活動能令基層小店增加收入，希望未來墟市能增加至18區，令消費者有更多選擇。

網上墟市直播中，有檔主親自介紹自家製產品。 （網上直播截圖）

基層小店的生計在疫情下更見艱難，有見及此，關注草根生活聯盟及香港基督少年軍的BBazaar創藝館，與墟市檔主及馬灣區內小店合作，舉辦網上市集直播平台，聘請失業、低收入家庭人士等基層街坊，在馬灣區內提供即日送貨服務，提供短期就業機會，盼能共同度過經濟低潮。

直播由今早11時開始至下午4時，在响道食、樂‧活馬灣、大城‧小市及關注草根生活聯盟共4個facebook專頁進行，共有6檔熟食及12檔乾貨產品介紹，當中包括試用及試食環節等。售賣自製墨西哥醬的檔主林先生表示，其醬汁經自家調製，由於沒有加辣，令小朋友亦能進食。他認為網上墟市是一個令基層增加收入的平台，也能透過活動認識其他參與者，樂於見到大家能發揮所長，他希望恒常墟市應增加至18區，「令街坊能試到更多種類的物品，消費者可以有更多選擇」。

山下俍品的負責人指，其製作團隊龐大，當中包括對精油有深入認識的人士。他們製作了全手工製的驅曱甴磚，成份天然，但散發出的氣味能有效驅走曱甴，「放喺多小強出沒嘅地方，用到冇乜味時就用風筒吹一吹熱佢，又可以再用」。山下俍品亦有出產與「毛孩」有關的產品如青口粉，「有啲狗例如哥基，關節特別差，需要喺糧食中添加一啲物質補充鈣質」，而該品牌出售的鱷魚粉，亦有助減輕「毛孩」的氣管問題。

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以天然配方調製食療的悅品康膳負責人梁小姐表示，香港疫情持續大半年，影響基層小店生意，故一聽到有網上墟市，便立即報名參加，否則難以維持生計，「就算我哋做咁細嘅生意，都要買好多材料整，買材料時都幫咗好多行業，帶動了至少十幾人的經濟活動」。她在直播中指，其產品椰棗煲陳皮燉檸檬能針對香港人氣管弱的問題，強脾健胃。

網上墟市亦有售賣手作製的飾物及精品如風呂敷袋、耳環及布袋等，亦有書籍及其他地道小食出售，種類繁多，市民訪過網上商店購買貨品，可享有八折優惠。有興趣的市民可重溫相關直播，在網上平台下單（須登記成為會員），可透過自取或送貨方式送貨。